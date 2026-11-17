Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από το γυναικολογικό τμήμα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», η πρώτη κυτταρομειωτική επέμβαση με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. Με αυτή την επέμβαση, η Γυναικολογική Κλινική του «Μεταξά» καθίσταται η πρώτη στην Αττική που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη μέθοδο για τη συγκεκριμένη ένδειξη, συμπληρώνοντας τις επεμβάσεις HIPEC και PIPAC που διενεργούνται ήδη στο νοσοκομείο από τη χειρουργική κλινική.

Στη χειρουργική ομάδα συμμετείχαν ο Διευθυντής του Γυναικολογικού Τμήματος Κωνσταντίνος Πατσούρας, ο Επιμελητής Α΄ και γυναικολόγος-ογκολόγος Δρ. Χρήστος Ιαβάτσο, θεράπων ιατρός της ασθενούς, πιστοποιημένος στην κυτταρομειωτική χειρουργική και υπεύθυνος HIPEC της γυναικολογικής κλινικής, η Επιμελήτρια ΕΣΥ Ευγενία Καραβιώτη, η ειδικευόμενη ιατρός Αθηνά Μήτση, καθώς και ο Επιμελητής Α΄ αναισθησιολόγος ΕΣΥ Νικόλαος Παντέλας.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος HIPEC και πότε εφαρμόζεται

Για τη συγκεκριμένη ασθενή, η θεραπευτική στρατηγική αποφασίστηκε από το ογκολογικό συμβούλιο του νοσοκομείου, βάσει των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, της επιστημονικής βιβλιογραφίας και της εξατομικευμένης αξιολόγησης του περιστατικού.

Η μέθοδος HIPEC συνδυάζει την κυτταρομειωτική χειρουργική, δηλαδή την αφαίρεση της ορατής νόσου από την κοιλιακή κοιλότητα— με την κυκλοφορία θερμαινόμενου χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στην ίδια περιοχή, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.

Πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή που εφαρμόζεται σε κατάλληλα επιλεγμένες ασθενείς, κατόπιν αξιολόγησης διεπιστημονικής ομάδας και σε κέντρα με την απαιτούμενη εμπειρία και υποδομή.

Έχει μελετηθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για επιλεγμένες ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, ειδικότερα, η μελέτη OVHIPEC-1 κατέδειξε όφελος στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και στη συνολική επιβίωση για ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ που υποβλήθηκαν σε ενδιάμεση κυτταρομείωση μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Οι δηλώσεις του Διοικητή και του Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής

Αναφερόμενος στη σημασία της επέμβασης για το νοσοκομείο και το ΕΣΥ, ο Διοικητής του «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

«Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση απέναντι στους ογκολογικούς μας ασθενείς, ότι το Νοσοκομείο Μεταξά θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του καρκίνου με χρήση των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θεραπεύοντας παράλληλα και τις σημαντικές ελλείψεις που “κληρονόμησε” από το παρελθόν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η γυναικολογική κλινική εκκίνησε σήμερα το θεραπευτικό πρωτόκολλο της HIPEC σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, γράφοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του νοσοκομείου μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα του “Μεταξά”, που έφεραν εις πέρας με επιτυχία την εν λόγω επέμβαση, παρέχοντας πλέον μια ακόμα εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή σε γυναίκες με τη συγκεκριμένη νόσο. Πρόκειται για μια ακόμα τρανή απόδειξη, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να πρωτοπορεί και να καινοτομεί επ’ ωφελεία των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τον καρκίνο».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής, Κωνσταντίνος Πατσούρας, ανέφερε:

«Η Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται στην αιχμή της θεραπείας του καρκίνου, τόσο μέσω της χρήσης της ρομποτικής χειρουργικής, όσο και της κυτταρομειωτικής επέμβασης με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) που διενεργείται από σήμερα και στο εξής. Με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τη στήριξη της Διοίκησης, το “Μεταξά” αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, παρέχοντας στις ογκολογικές ασθενείς τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου».