Σημαντική διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής καταγράφει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Με στόχο τον περιορισμό των τσιμπημάτων από τα κουνούπια, τα οποία αποτελούν τον κύριο φορέα μετάδοσης του ιού, ο οργανισμός απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα χρήσης εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, τοποθέτησης σητών στους οικιακούς χώρους, αλλά και την απομάκρυνση στάσιμου νερού από αυλές και μπαλκόνια, μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά για την πρόληψη της μετάδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, έως τις 29 Ιουλίου ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 35 ήταν στην περιφέρεια Αττικής, πέντε στη Θεσσαλία και δύο στην Κεντρική Μακεδονία. Επίσης, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Στην Αττική, μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περιστατικά στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, η αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται πολύ νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, ενώ ο αριθμός των περιστατικών αυξάνεται με ταχύ ρυθμό σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Δεδομένου ότι η κορύφωση της μετάδοσης παρατηρείται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τις επόμενες εβδομάδες είναι πιθανό να σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η κυκλοφορία του ιού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια για τις περιοχές όπου ενδέχεται να εμφανιστούν νέα κρούσματα. Για τον λόγο αυτό συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας σε όλη την επικράτεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και για όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.