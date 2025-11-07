Γράφει η Ρωξάνη Ευθυμιάδου, Ακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος PET-CT ΥΓΕΙΑ.

Στις 8 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα ακτινολογίας. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην τεράστια συμβολή της Ακτινολογίας στην ιατρική πράξη.

Πριν 130 χρόνια, στις 8 Νοεμβρίου 1895 ο Γερμανός καθηγητής φυσικής Rontgen ανακάλυψε στο εργαστήριο του μία άγνωστη μορφή ακτίνων, τις οποίες ονόμασε ακτίνες Χ. Μετά από εντατική έρευνα λίγων εβδομάδων ήταν πραγματικότητα η λήψη της πρώτης ακτινογραφίας ,της ακτινογραφίας του χεριού της συζύγου του καθώς και η πρώτη ακτινοσκόπηση ανθρώπινου σώματος.

Η ανακάλυψη του κυρίου Rontgen αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο της ιατρικής. Μία νέα ειδικότητα είχε ήδη γεννηθεί, η Ακτινολογία, που έμελλε να αλλάξει ριζικά τη διαχείριση των ασθενών τα επόμενα χρόνια. Ήταν πλέον δυνατή η μελέτη των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπινου σώματος που μέχρι τότε δεν ήταν εφικτή παρά μονάχα με χειρουργική επέμβαση. Ο Rontgen, μεταξύ άλλων διακρίσεων και τιμών, έλαβε το Βραβείο Nobel Φυσικής το 1901.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Ακτινολογία επεκτάθηκε και καθιερώθηκε ως πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στην φαρέτρα των κλινικών γιατρών. Το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η πρόοδος στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλών επιμέρους ξεχωριστών τομέων απεικόνισης είτε βασιζόμενων στην χρήση των ακτίνων Χ όπως η αξονική τομογραφία, είτε στη χρήση άλλων μορφών ενέργειας, όπως τα ραδιοϊσότοπα στην πυρηνική ιατρική, οι υπέρηχοι και η μαγνητική τομογραφία. Το σύνολο όλων αυτών των μεθόδων απαρτίζει την Ιατρική Απεικόνιση, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια ιατρική ειδικότητα.

Η εκρηκτική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων εξακολουθεί και σήμερα με γεωμετρική πρόοδο ώστε να παρέχεται πλέον όχι μόνο λεπτομερής ανατομική αλλά και λειτουργική πληροφορία για τα συστήματα και τα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Η χρήση των διαφορετικών απεικονιστικών μεθόδων επεκτείνεται διαρκώς συμβάλλοντας στην πρόληψη, στη διάγνωση, στο σχεδιασμό της θεραπευτικής αγωγής και την παρακολούθηση των ασθενών, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των εξεταζόμενων και των κλινικών γιατρών και αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ιατρικής πράξης.

Η σύγχρονη Ιατρική Απεικόνιση έχει επεκταθεί όχι μόνο στην διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών, αλλά και στην θεραπευτική αντιμετώπιση, με την εξέλιξη τομέων όπως αυτή της επεμβατικής ακτινολογίας.

Στο ΥΓΕΙΑ, τα Απεικονιστικά Τμήματα των Νοσοκομείων είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, ενσωματώνοντας όλη τη προηγμένη τεχνολογία και είναι επανδρωμένα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ώστε να παρέχεται η υψηλότερη ποιότητα ακτινολογικών υπηρεσιών στους ασθενείς, με πλήρη κάλυψη όλων των περιστατικών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Μετά από 130 χρόνια από την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, η απεικόνιση έχει ήδη καθιερωθεί ως πολύτιμο και αναπόσπαστο τμήμα της φροντίδας του ασθενούς ενώ η μελλοντική πορεία της Ακτινολογίας φαίνεται συναρπαστική και πολλά ακόμα υποσχόμενη.