Ο Σεπτέμβριος, μήνας ευαισθητοποίησης για το Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο (ΠΜΩΣ) –όπως μετονομάστηκε διεθνώς τον Μάιο του 2026 το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ)–, αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αναγνώρισης μιας από τις συχνότερες ενδοκρινικές διαταραχές που επηρεάζουν τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η νέα ονομασία αντανακλά πληρέστερα τη σύγχρονη επιστημονική κατανόηση του συνδρόμου: οι παθολογικές κύστες των ωοθηκών δεν αποτελούν χαρακτηριστικό του, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη κατάσταση που περιλαμβάνει ενδοκρινικές, μεταβολικές και ωοθηκικές διαταραχές.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο αφορά το 10–13% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως, ενώ εκτιμάται ότι έως και 70% των γυναικών με το σύνδρομο παραμένουν αδιάγνωστες. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανωορρηξίας παγκοσμίως και μία από τις κύριες αιτίες υπογονιμότητας.

Πρόκειται για μία χρόνια μεταβολική κατάσταση, η οποία μπορεί να επιμένει και μετά την αναπαραγωγική ηλικία και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μακροπρόθεσμων προβλημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία.

Το Eva Intima Ovasil της InterMed αποτελεί ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής για τη διαιτητική υποστήριξη γυναικών με Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο.

Η σύνθεσή του κατοχυρώθηκε πρόσφατα με το Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας GR1011145, ενώ έχει κατατεθεί και διεθνώς μέσω της Διεθνούς Αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας PCT/GR2025/000016, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση.

Η πατέντα βασίζεται στον καινοτόμο συνδυασμό μυο-ινοσιτόλης υψηλής βιοδιαθεσιμότητας, μελατονίνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12, σε πρακτική πόσιμη μορφή “push & drink”, με ευχάριστη γεύση σμέουρο και δοσολογικό σχήμα μία φορά την ημέρα.

Η μυοϊνοσιτόλη μπορεί να μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, να βελτιώσει τη λειτουργία των ωοθηκών και να μειώσει τα επίπεδα ανδρογόνων σε γυναίκες με ΠΜΩΣ . Προάγει την πρόσληψη γλυκόζης και εμπλέκεται επίσης σε μονοπάτια που διαμεσολαβούνται από την ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) και επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό και την ωρίμανση των ωοθυλακικών κυττάρων. Θεωρείται επίσης ότι ενισχύει τη σύνθεση αρωματάσης στα ωοθυλακικά κύτταρα και επομένως μειώνει την παραγωγή ανδρογόνων. 1,2,3

Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη μείωση της υπερομοκυστεϊναιμίας, που σχετίζεται με το ΣΠΩ, και έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές διαταραχές, όπως η αθηροσκλήρωση, η θρομβοεμβολή και η δυσλιπιδαιμία. Επίσης, το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Β12 βελτιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. 4,5,6

Η μελατονίνη εμπλέκεται στη φυσιολογία των ωοθηκών , συμπεριλαμβανομένης της ωορρηξίας , της ανάπτυξης των ωοθυλακίων , της ωχρινικής λειτουργίας και της ωρίμανσης των ωαρίων . Η ανεπάρκεια μελατονίνης φαίνεται να εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία του ΠΜΩΣ . 7

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