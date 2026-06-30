Γράφει ο Γεώργιος Χριστόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολογόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Η δωρεά ωαρίων αποτελεί καθιερωμένη μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η χρήση αυτόλογων ωαρίων δεν είναι εφικτή ή δεν ενδείκνυται ιατρικά.

Στην Ελλάδα, η πρακτική αυτή διέπεται από σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ υποστηρίζεται από εξειδικευμένες μονάδες με υψηλά επίπεδα επιστημονικής κατάρτισης.

Κατά τη διαδικασία, τα ωάρια προέρχονται από υγιή δότρια, η οποία υποβάλλεται σε ελεγχόμενη ωοθηκική διέγερση με τη χρήση ειδικών ορμονικών φαρμάκων που ενισχύουν την παραγωγή ωαρίων. Στόχος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων και η συλλογή ώριμων ωαρίων μέσω διακολπικής ωοληψίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Τα ωάρια γονιμοποιούνται in vitro και τα προκύπτοντα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα της λήπτριας.

Οι ενδείξεις για δωρεά ωαρίων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, τη φυσιολογική ή πρώιμη εμμηνόπαυση, γενετικά νοσήματα που αντενδείκνυνται για μεταβίβαση στους απογόνους, καθώς και επανειλημμένες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επιπλέον, η μέθοδος εφαρμόζεται συχνά σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.

Σημαντική εξέλιξη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί η πρόσφατη τροποποίηση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας των ληπτριών επεκτείνεται από τα 50 στα 54 έτη. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής προϋποθέτει αυστηρή ιατρική αξιολόγηση, με έμφαση στον καρδιολογικό, ενδοκρινολογικό και γυναικολογικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κύηση δεν ενέχει υπέρμετρο κίνδυνο για τη γυναίκα.

Η προετοιμασία της λήπτριας βασίζεται στη χορήγηση ορμονικής αγωγής, κυρίως οιστρογόνων και προγεστερόνης, με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου ενδομητρικού περιβάλλοντος για την εμφύτευση του εμβρύου. Η χρήση των ορμονών αυτών είναι ευρέως μελετημένη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θεωρείται ασφαλής όταν χορηγείται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και με εξατομικευμένη προσέγγιση.

Η ασφάλεια της λήπτριας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Η επιλογή κατάλληλων πρωτοκόλλων ορμονικής υποστήριξης, η τακτική παρακολούθηση του ενδομητρίου μέσω υπερηχογραφίας και, όπου απαιτείται, η εργαστηριακή εκτίμηση ορμονικών επιπέδων συμβάλλουν στη μείωση των επιπλοκών και στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η ψυχολογική υποστήριξη των υποψήφιων ληπτριών. Η απόφαση για δωρεά ωαρίων είναι βαθιά προσωπική και συχνά συνοδεύεται από σύνθετα συναισθήματα, όπως αμφιβολίες, άγχος ή και θλίψη για την απώλεια της γενετικής σύνδεσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και κοινά σε πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.

Η συμβουλευτική από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην κατανόηση και διαχείριση αυτών των σκέψεων, αλλά και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της γυναίκας σχετικά με τον ρόλο της ως μητέρας. Παράλληλα, η σωστή ενημέρωση για τη διαδικασία και η ανοιχτή επικοινωνία με την ιατρική ομάδα και τον/την σύντροφο συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας και ελέγχου. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, η εμπειρία της εγκυμοσύνης και ο δεσμός που αναπτύσσεται με το παιδί υπερβαίνουν την αρχική ανησυχία για τη γενετική προέλευση.

Συνοψίζοντας, η δωρεά ωαρίων στην Ελλάδα αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ασφαλή επιλογή για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ιδίως μετά την επέκταση του ηλικιακού ορίου στα 54 έτη. Η επιτυχής και ασφαλής εφαρμογή της προϋποθέτει διεπιστημονική προσέγγιση, εξατομικευμένη φροντίδα και αυστηρή τήρηση των ιατρικών και νομικών προϋποθέσεων.