Φανταστείτε μια συσκευή τόσο μικρή που χωράει κάτω από το δέρμα σας, στο μέγεθος ενός στυλό. Δεν περιέχει φάρμακα, δεν χρειάζεται ενέσεις και δεν βασίζεται σε ζωντανά κύτταρα. Κι όμως, όταν το σάκχαρό σας ανεβαίνει επικίνδυνα, ενεργοποιείται αυτόματα και το «απομακρύνει» από το αίμα σας, μετατρέποντάς το σε μια ακίνδυνη ουσία που αποβάλλεται με τα ούρα. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας· είναι το ECHO, ένα πειραματικό εμφύτευμα που ανέπτυξαν ερευνητές στην Ελβετία και που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο κορυφαίο περιοδικό Science.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Martin Fussenegger από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich), παρουσίασε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της «διαβητικής παχυσαρκίας» (diabesity) — της στενά συνδεδεμένης συνύπαρξης διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Αντί να «διορθώνει» τα επίπεδα του σακχάρου έμμεσα, όπως κάνουν η ινσουλίνη ή οι αγωνιστές GLP-1, το ECHO αφαιρεί άμεσα την περίσσεια γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος.

Πώς λειτουργεί: Ηλεκτροκατάλυση αντί για φάρμακα

Η καρδιά του ECHO είναι ένας καταλύτης κατασκευασμένος από χρυσό και πλατίνα. Πάνω σε ένα πορώδες υπόστρωμα από γραφίτη (graphite felt) είναι «φυτεμένες» νανοδομές χρυσού, οι οποίες με τη σειρά τους είναι διακοσμημένες με ακόμη μικρότερα σωματίδια πλατίνας. Όταν μια χαμηλή ηλεκτρική τάση —μόλις 0,75 βολτ, λιγότερο από το μισό μιας τυπικής συσκευής βηματοδότη— εφαρμοστεί στον καταλύτη, αυτός επιταχύνει μια χημική αντίδραση: την οξείδωση της γλυκόζης σε γλυκονικό άλας (gluconate).

Το γλυκονικό άλας είναι ένας μεταβολίτης που ο οργανισμός μπορεί εύκολα να αποβάλλει μέσω των νεφρών με τα ούρα. Με άλλα λόγια, το ECHO δεν μεταφέρει απλώς το σάκχαρο από το αίμα στα κύτταρα (όπως κάνει η ινσουλίνη), αλλά το απομακρύνει οριστικά από το σώμα, μειώνοντας έτσι το συνολικό ενεργειακό πλεόνασμα που προκαλεί η περίσσεια γλυκόζης.

Η λειτουργία του είναι πλήρως αυτόματη και κλειστού βρόχου (closed-loop). Ένας τυπικός αισθητήρας συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM), που φοριέται στο μπράτσο, ανιχνεύει την άνοδο του σακχάρου μετά από ένα γεύμα. Στέλνει το σήμα ασύρματα σε ένα smartphone, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί ασύρματα το εμφύτευμα. Όταν τα επίπεδα γλυκόζης επανέλθουν στο επιθυμητό εύρος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, προστατεύοντας από τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας.

Τα αποτελέσματα: Απώλεια βάρους και «καύση» λίπους

Σε δοκιμές που έγιναν σε παχύσαρκα ποντίκια με διαβήτη τύπου 2, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Ταχεία ρύθμιση του σακχάρου : Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης επανήλθαν στο φυσιολογικό εύρος μέσα σε 60 έως 90 λεπτά από την ενεργοποίηση της συσκευής.

Απώλεια βάρους : Κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων θεραπείας, τα ζώα έχασαν έως και το 10% του σωματικού τους βάρους .

Μεταβολική στροφή : Επειδή μέρος της γλυκόζης δεν ήταν πλέον διαθέσιμο ως καύσιμο, ο οργανισμός στράφηκε στην καύση αποθηκευμένου λίπους. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και των κετονικών σωμάτων στο αίμα, καθώς και από τη μείωση των τριγλυκεριδίων .

Καλή ανοχή: Δεν παρατηρήθηκε φλεγμονή γύρω από το εμφύτευμα, ούτε παρενέργειες στη συμπεριφορά των ζώων. Ο καταλύτης παρέμεινε λειτουργικός ακόμη και μετά από τρεις μήνες κάτω από το δέρμα.

Ο Fussenegger δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την καινοτομία: «Για δεκαετίες, αντιμετωπίζαμε τον διαβήτη λέγοντας στο σώμα πώς να διαχειριστεί τη γλυκόζη. Τώρα αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα το σάκχαρο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα αντί για φάρμακα». Και προσθέτει: «Αυτό το σύστημα στοχεύει, κατά κάποιον τρόπο, στη βασική αιτία του προβλήματος, που είναι το ενεργειακό πλεόνασμα από τη γλυκόζη».

Οι επιφυλάξεις των ειδικών: Τα εμπόδια πριν από τον άνθρωπο

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ανεξάρτητοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετάβαση από τα ποντίκια στους ανθρώπους δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Δρ. David Klonoff, ενδοκρινολόγος στο Sutter Mills-Peninsula Medical Center στην Καλιφόρνια, επισημαίνει τρεις κρίσιμους τομείς ανησυχίας:

Η ικανότητα των νεφρών: Δεν είναι γνωστό πόσο γλυκονικό άλας μπορούν να επεξεργαστούν και να αποβάλουν οι ανθρώπινοι νεφροί. Αν η ουσία συσσωρευτεί, θα μπορούσε να διαταράξει την οξεοβασική ισορροπία του σώματος, προκαλώντας συμπτώματα όπως ναυτία ή σύγχυση. Η απώλεια ηλεκτρολυτών: Η αποβολή του γλυκονικού άλατος μέσω των ούρων θα μπορούσε να παρασύρει μαζί της απαραίτητους ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο. Η κλίμακα: Οι άνθρωποι καταναλώνουν περίπου 250 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα, σε σύγκριση με μόλις 2 γραμμάρια για ένα ποντίκι. Η κάλυψη αυτής της ανάγκης θα απαιτούσε είτε ένα πολύ μεγαλύτερο εμφύτευμα είτε πολλαπλές συσκευές.

Η ομάδα του Fussenegger σχεδιάζει τώρα να δοκιμάσει το σύστημα σε μεγαλύτερα ζώα, όπως χοίρους και πρόβατα, πριν εξετάσει το ενδεχόμενο κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.

Το ECHO και το μέλλον των GLP-1: Ανταγωνιστές ή συμπληρωματικά;

Το ECHO δεν έρχεται να αντικαταστήσει αμέσως τα φάρμακα όπως το Ozempic. Όπως επισημαίνουν αναλύσεις, τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να υποκαταστήσει τους GLP-1 αγωνιστές στους ανθρώπους. Ωστόσο, η φιλοσοφία του είναι ριζικά διαφορετική και προσφέρει ένα συναρπαστικό μέλλον:

Οι GLP-1 αγωνιστές (σεμαγλουτίδη, τιρζεπατίδη) δρουν μέσω του ενδοκρινικού και νευρικού συστήματος, μειώνοντας την όρεξη και επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου. Είναι αποτελεσματικοί, αλλά απαιτούν συνεχή χορήγηση και μπορεί να έχουν παρενέργειες.

Το ECHO είναι μια μη φαρμακευτική, μηχανική λύση που δρα άμεσα στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Δεν εξαρτάται από τη συμμόρφωση του ασθενούς, δεν έχει συστηματικές παρενέργειες (θεωρητικά) και μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια.

Το πιο πιθανό σενάριο για το μέλλον δεν είναι η επικράτηση του ενός έναντι του άλλου, αλλά η συνύπαρξη και η εξατομίκευση. Ένας ασθενής με σοβαρή παχυσαρκία και διαβήτη μπορεί να επωφεληθεί από έναν GLP-1 αγωνιστή για να μειώσει την όρεξή του, ενώ ένας άλλος με δυσανεξία στα φάρμακα ή ανάγκη για αυστηρότερο γλυκαιμικό έλεγχο μπορεί να βρει στο ECHO μια βιώσιμη εναλλακτική.

Το ECHO δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό επίτευγμα. Αντιπροσωπεύει μια αλλαγή παραδείγματος: από τη χορήγηση βιολογικών μορίων (φάρμακα, ορμόνες, κύτταρα) στη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την άμεση ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών. Όπως το έθεσε ο Fussenegger, η προσέγγιση αυτή ανοίγει τον δρόμο για «κλιμακούμενες, ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θεραπείες που μπορούν να ενσωματωθούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων».

Βέβαια, ο δρόμος προς την κλινική εφαρμογή είναι μακρύς και γεμάτος προκλήσεις. Τα ερωτήματα για την ασφάλεια, την αντοχή και την κλιμάκωση παραμένουν ανοιχτά. Όμως, για πρώτη φορά, μια συσκευή υπόσχεται να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία και τον διαβήτη όχι διαχειριζόμενη τα συμπτώματα, αλλά αφαιρώντας την ίδια την περίσσεια ενέργειας που τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο. Και αυτό, από μόνο του, είναι μια ιδέα που αξίζει να παρακολουθήσουμε στενά.