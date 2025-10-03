Με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και έξυπνων φορητών συσκευών θα μπορούμε να παρακολουθούμε συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την υγεία μας, να γίνεται διάγνωση εξ αποστάσεως και να λαμβάνουμε οδηγίες. «Είναι η υγεία του μέλλοντος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ερευνητής δρ. Όμηρος Παπαδόπουλος, φυσικός και επιστημονικός υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του InnoHealth Forum που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Καινοτομία JOIST στη Λάρισα.

Το InnoHealth Forum συγκέντρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το ενδιαφέρον σημαντικών φορέων του κλάδου της υγείας, του φαρμάκου και της τεχνολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του κ. Παπαδόπουλου ο οποίος ανέφερε: Περιμένουμε στο μέλλον να πηγαίνουμε στον καθρέφτη μας, ο οποίος θα μας σκανάρει και σε πραγματικό χρόνο θα γίνεται διάγνωση. «Βρισκόμαστε στο στάδιο που κάνουμε κάποιες μετρήσεις όπως καρδιογράφημα, το συναίσθημα, τώρα προσπαθούμε να πάρουμε δεδομένα από τα μάτια και με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης να έχουμε στη διάθεσή μας κάποια δεδομένα δηλαδή δείκτες υγείας». Πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι πολύ μακριά, καθώς ήδη γίνονται μετρήσεις και συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες εφαρμογές αναμένεται να είναι διαθέσιμες έως το 2030.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Αριστείδης Ζιμπής μίλησε για τις καινοτομίες που ήδη μπαίνουν σε εφαρμογή από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως ο εμφυτεύσιμος αισθητήρας.

«Ενδείκνυται για ασύρματη μέτρηση -παρακολούθηση της πίεσης και του καρδιακού ρυθμού της πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ κατά NYHA που είτε έχουν νοσηλευτεί για καρδιακή ανεπάρκεια το προηγούμενο έτος ή/και έχουν αυξημένα νατριουρητικά πεπτίδια. Το σύστημα μετρά την πίεση στην πνευμονική αρτηρία και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον γιατρό για την προληπτική έναρξη ή τροποποίηση της θεραπείας για καρδιακή ανεπάρκεια, με στόχο τον έλεγχο των πιέσεων στην πνευμονική αρτηρία και τη μείωση των νοσηλειών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζιμπής.

Πρόσθεσε ότι έχει εμφυτευθεί σε περισσότερους από 20.000 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στο εξωτερικό και η κλινική του χρήση έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα και ασφάλειά του σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

«Στην Ελλάδα η πρώτη εμφύτευση έγινε από το νοσοκομείο μας, γνωρίζουμε ότι προγραμματίζεται να γίνει εμφύτευση της συσκευής και σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδος. Τα επόμενα 1-2 χρόνια η τοποθέτηση της συσκευής θα αποτελεί καθημερινή κλινική πρακτική για τις μεγάλες καρδιολογικές κλινικές του κέντρου και της περιφέρειας που θεραπεύουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια».

Το InnoHealth Forum είναι ένας δυναμικός θεσμός για το μέλλον της υγείας, στον εθνικό και διεθνή χάρτη της καινοτομίας. Ιδιώτες, επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες (startups), ερευνητές, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επενδυτές, ακαδημαϊκοί και σπουδαστές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα πλήθος παράλληλων δράσεων, κατά τη διάρκεια του διημέρου, 26-27 Σεπτεμβρίου, αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργασιών και χρηματοδότησης, που ανέδειξε η εκδήλωση.

Η φετινή εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην υγεία Health Hub. Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η εκδήλωση είχε την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Δήμου Λαρισαίων, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Οι συζητήσεις μεταξύ άλλων εστίασαν στη συμβολή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών στον χώρο της υγείας.

Στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση του ασθενή, σε κάθε στάδιο της υγειονομικής περίθαλψης: από την πρόληψη έως και την αποκατάσταση, αποθεραπεία.

Στις σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες που φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη νευροεπιστήμη και στη διαχείριση των σχετικών νευρολογικών νόσων.

Στη σύζευξη αναγκών και στρατηγικών επιλογών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των ειδικών στην ιατρική τεχνολογία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ