Επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της επένδυση και στόχευση στην έρευνα και την καινοτομία, η UNI-PHARMA παρουσιάζει μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής για την ανδρική υγεία.

Το συμπλήρωμα διατροφής TONOSAN Men’s LBD Boost της σειράς ΤΟΝΟSAN κατοχυρώθηκε πρόσφατα με εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (GR101163) για την καινοτόμο, μοναδική του σύνθεση, η οποία συνδυάζει τα φυτικά διεγερτικά εκχυλίσματα μάκα, τριβόλι και τζίνσενγκ, τα ιχνοστοιχεία ψευδάργυρο, σελήνιο και τα αμινοξέα αργινίνη και κιτρουλίνη.

Το TONOSAN® Men’s LBD Boost είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της libido και της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση και τη συνολική ευεξία. Περιέχει φυτικά εκχυλίσματα όπως μάκα, τρίβολι και τζίνσενγκ, καθώς και ψευδάργυρο, σελήνιο και τα αμινοξέα αργινίνη και κιτρουλίνη.

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα,

η αργινίνη και η κιτρουλίνη σχετίζονται με τη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας [1,2],

το σελήνιο συμβάλλει στη φυσιολογική σπερματογένεση [3],

ενώ ο ψευδάργυρος σχετίζεται με τη σεξουαλική και ορμονική λειτουργία [4].

Επιπλέον εκχυλίσματα όπως τρίβολι, μάκα και τζίνσενγκ έχουν μελετηθεί για τη συμβολή τους στη σεξουαλική λειτουργία, τα επίπεδα τεστοστερόνης, τη γονιμότητα και τη συνολική ανδρική υγεία [5–8].

Η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της σύνθεσης του προϊόντος και ενισχύει τη θέση της UNI-PHARMA ως πρωτοπόρου ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας με διεθνές αποτύπωμα, που επενδύει στην ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 40744/4-4-2024 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης). Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Καλυφτάκη 35, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ, Ελλάδα