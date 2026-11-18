Οι διαταραχές της ούρησης -όπως η συχνουρία, η νυκτουρία, η αδύναμη ροή ή το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης- αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών, ιδίως μετά την ηλικία των 50 ετών. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, πίσω από αυτά τα συμπτώματα βρίσκεται η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ).

Καθώς η αναζήτηση λύσεων που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και υψηλό προφίλ ασφάλειας εντείνεται, η φυτοθεραπεία -με αιχμή του δόρατος το εκχύλισμα Saw Palmetto– αποτελεί πλέον καθιερωμένη επιλογή στην ευρωπαϊκή κλινική πρακτική.

Τι είναι το Saw Palmetto (Serenoa repens);

Το Σάο Παλμέτο (επιστημονική ονομασία Serenoa repens ή Serenoa serrulata) είναι ένας μικρός, ανθεκτικός φοίνικας ύψους έως 3 μέτρων, ο οποίος ευδοκιμεί στα θερμά κλίματα της νοτιοανατολικής Αμερικής. Η θεραπευτική του αξία κρύβεται στους σκούρους καρπούς του (berries), οι οποίοι μοιάζουν με μούρα και χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την αντιμετώπιση των παθήσεων του προστάτη. Το τυποποιημένο εκχύλισμα αυτών των καρπών είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα και φυτοστερόλες, ουσίες στις οποίες αποδίδεται η ευεργετική του δράση.

Η αποδοχή του από την ιατρική κοινότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε χώρες με παράδοση στη φυτοθεραπεία: χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία καταγραφής από τη Γερμανία, έως και το 90% των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη λαμβάνουν φυσικές θεραπευτικές ουσίες, ενώ το 50% των Γερμανών ουρολόγων προτιμά τη χορήγηση φυτικών εκχυλισμάτων έναντι των συνθετικών φαρμάκων στα αρχικά και μέτρια στάδια.

Η στοχευμένη σύνθεση του Urisedon®

Για τη μέγιστη υποστήριξη του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος, το Urisedon® συνδυάζει το εκχύλισμα Serenoa repens με δύο ακόμα συστατικά γνωστά για τη συνεργιστική τους δράση:

320 mg Serenoa repens (Saw Palmetto): Η κλινικά μελετημένη ημερήσια δόση που στοχεύει στη μείωση της φλεγμονής και του οιδήματος του προστατικού ιστού.

180 mg Έλαιο κολοκυθόσπορου: Πλούσιο σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, ψευδάργυρο και αντιοξειδωτικά, συμβάλλει παραδοσιακά στη φυσιολογική λειτουργία της ουροδόχου κύστης και της ροής των ούρων.

0,48 mg Β-σιτοστερόλη: Φυτική στερόλη που ενισχύει την αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά στη βελτίωση των ουρολογικών παραμέτρων.

Η σύνθεση του Urisedon® είναι απαλλαγμένη από σάκχαρα και αλάτι, καθιστώντας το κατάλληλο για άνδρες που προσέχουν τον γλυκαιμικό ή καρδιαγγειακό τους έλεγχο).

Γιατί να επιλέξετε το Urisedon®;

Ένας από τους βασικότερους λόγους που οι άνδρες διστάζουν να ξεκινήσουν αγωγή για τον προστάτη είναι ο φόβος των ανεπιθύμητων ενεργειών ορισμένων κλασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιδιαίτερα όσων αφορούν τη σεξουαλική σφαίρα. Το Urisedon® απαντά σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας:

Τριπλή στοχευμένη δράση: Διαθέτει αντιανδρογόνο, αντιφλογιστική και αντιοιδηματική δράση, περιορίζοντας την πίεση που ασκεί ο διογκωμένος προστάτης στην ουρήθρα. Ουσιαστική βελτίωση της ούρησης: Επανορθώνει αποτελεσματικά τις διαταραχές της ούρησης, μειώνοντας τις νυχτερινές αφυπνίσεις και βελτιώνοντας τη ροή. Διατήρηση της σεξουαλικής υγείας: Σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις, δεν καταστέλλει τη libido, την ικανότητα αναπαραγωγής και γενικά τις σεξουαλικές λειτουργίες. Υψηλό προφίλ ασφάλειας: Πρόκειται για φυτικό προϊόν χωρίς παρενέργειες, ασφαλές και καλά ανεκτό ακόμα και σε μακροχρόνια, καθημερινή χορήγηση.

Σημείωση: Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής για συμπτώματα από το ουροποιητικό σύστημα, συνιστάται η αξιολόγηση από ουρολόγο για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων.

Το προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά από την UNI-PHARMA, κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που επενδύει σταθερά στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκευασμάτων, με στόχο τη φροντίδα της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

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