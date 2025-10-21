Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της χειρουργικής, με τη ρομποτική τεχνολογία να καθιερώνεται ως μία από τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων. Η χρήση της ρομποτικής τεχνικής συνδέεται με μειωμένη μετεγχειρητική επιβάρυνση, λιγότερο πόνο, ελάχιστη έως μηδαμινή απώλεια αίματος, χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών και σαφώς ταχύτερη ανάρρωση, συγκριτικά με τις παραδοσιακές ανοιχτές ή ακόμη και τις λαπαροσκοπικές μεθόδους.

Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα Da Vinci Xi

Το θεραπευτήριο Metropolitan General στο Χολαργό, είναι εξοπλισμένο με το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci Xi, ένα από τα πιο προηγμένα παγκοσμίως. Η λειτουργία του πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο χειρουργό, ενώ προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας, σταθερότητα στην εικόνα και εξαιρετικό επίπεδο μεγέθυνσης, επιτρέποντας ακρίβεια και λεπτομέρεια στις χειρουργικές κινήσεις. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων επεμβάσεων με ελάχιστη επεμβατικότητα, συμβάλλοντας στην επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Δρ Χαράλαμπος Σπυρόπουλος: Surgeon of Excellence και Επίσημος Εκπαιδευτής του συστήματος Da Vinci της Intuitive Surgical

Η Γ΄ Χειρουργική Κλινική – Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Κηλών κοιλιακού τοιχώματος του Metropolitan General αποτελεί κέντρο αναφοράς και εκπαίδευσης στην ρομποτική χειρουργική ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, προσφέροντας όλο το σύγχρονο φάσμα προηγμένων χειρουργικών τεχνικών για απλές, σύνθετες και πολύπλοκες, πρωτοπαθείς και υποτροπιάζουσες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και με βάση τα σύγχρονα χειρουργικά πρωτόκολλα προσφέρεται η κατάλληλη θεραπευτική επιλογή, διασφαλίζοντας βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ο Διευθυντής της κλινικής και του κέντρου Αριστείας, δρ Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Γενικός Χειρουργός, έχει αποκτήσει το σημαντικό διεθνές πιστοποιητικό “Master Surgeon in Hernia Surgery” (MSHS) από το Surgical Review Corporation (SRC), έναν από τους πιο έγκυρους φορείς πιστοποίησης χειρουργικών δεξιοτήτων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, ως χειρουργός αριστείας στον τομέα αυτό (Surgeon of Excellence) έχει και τη διεύθυνση του επίσης πιστοποιημένου από τον SRC κέντρου αριστείας χειρουργικής κηλών του Metropolitan General (Center of Excellence). Επιπλέον, ο δρ Σπυρόπουλος διακρίθηκε ως Επίσημος Εκπαιδευτής (Proctor) του συστήματος ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci της εταιρείας Intuitive Surgical, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους ελάχιστους χειρουργούς στην Ελλάδα με ρόλο καθοδήγησης και εκπαίδευσης συναδέλφων σε προηγμένες ρομποτικές τεχνικές.

Με την εξειδίκευσή του αυτή, ο δρ Σπυρόπουλος παρέχει καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενισχύοντας τις δεξιότητες των χειρουργών και συμβάλλοντας στη διάδοση της ρομποτικής χειρουργικής με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.