Στο Metropolitan Hospital, η Ιατρική δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι δέσμευση ζωής. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν τα όρια της ιατρικής, κάθε εργαλείο, κάθε καινοτομία, ενισχύει την καθημερινή μάχη για τη ζωή και την ευημερία κάθε ασθενή.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, το Metropolitan Hospital πρωτοπορεί σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Καινοτομία, βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη ενώνονται με την ιατρική τεχνογνωσία, μετατρέποντας το θεραπευτήριο σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη Ιατρική, όπως επιβεβαιώνουν οι διεθνείς του πιστοποιήσεις.

Ρομποτική υπεροχή και τεχνολογία αιχμής

Το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα ρομποτικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, που διαθέτει το μοναδικό σύστημα da Vinci Single Port (SP), την πιο πρόσφατη και εξελιγμένη γενιά ρομποτικής χειρουργικής, με επέμβαση μιας και μόνο οπής, που συνεπάγεται λιγότερο πόνο, ελάχιστη απώλεια αίματος και ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η τεχνική διατηρεί την ευλυγισία και ακρίβεια του ρομποτικού συστήματος, υπερέχοντας της λαπαροσκόπησης, ενώ με μία μόνο οπή προσφέρει ελάχιστα τραυματική επέμβαση και μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο. Παράλληλα, η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση σε ουδέτερη θέση μειώνει επιπλοκές και αναισθησιολογική επιβάρυνση, καθιστώντας τη μέθοδο ασφαλή ακόμη και για ασθενείς υψηλού κινδύνου, με ταχύτερη ανάρρωση.

Η ρομποτική υπεροχή του θεραπευτηρίου συνεχίζει να επιβεβαιώνεται και μέσω του ρομποτικού συστήματος da Vinci Xi, για μεγαλύτερο βαθμό χειρουργικής ακρίβειας, πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές από πολλαπλές πλευρές και ελάχιστο κίνδυνο μόλυνσης. Η τρισδιάστατη υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση και η απόσβεση της αστάθειας των χεριών, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια με μειωμένη απώλεια αίματος και αποφυγή μεγάλων χειρουργικών τομών. Επιπλέον, η μέθοδος συμβάλλει σε μικρότερο χρόνο νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εξίσου σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι και το ρομποτικό σύστημα Mako Rio (RoboticArm Interactive Orthopedic System), που προσφέρει στον ασθενή ασφάλεια και ταχύτερη αποκατάσταση, με την πραγματοποίηση επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας και απόλυτη εξατομίκευση ανά ασθενή. Το σύστημα αυτό επιτρέπει επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος, με ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση για κάθε ασθενή. Με τη μέθοδο Makoplasty® Partial Knee Resurfacing, αντικαθίσταται μόνο το φθαρμένο τμήμα του χόνδρου αντί για ολική αρθροπλαστική, εξασφαλίζοντας πιο φυσική κίνηση, ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή στις δραστηριότητες χωρίς πόνο.

Καινοτόμος απεικονιστικός εξοπλισμός

Το Metropolitan Hospital διαθέτει σύγχρονες μονάδες απεικόνισης, όπως τον μαγνητικό τομογράφο 4ης γενιάς 3 Tesla Skyra Magnetom Siemens, με κορυφαίες τεχνικές προδιαγραφές και προηγμένο λογισμικό. Συγκεκριμένα, διαθέτει μεγάλο αριθμό καναλιών, πρωτοπόρο για την Ελλάδα, με απεικόνιση κεφαλής και τραχήλου, απεικόνιση κοιλίας και απεικόνιση μαστού.

Στον καινοτόμο απεικονιστικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται και ο αξονικός τομογράφος Somatom Drive διπλής λυχνίας, που αυξάνει την απεικονιστική ακρίβεια, μειώνει τον χρόνο εξέτασης, επιταχύνει τη σάρωση μεγάλων ανατομικών περιοχών και βελτιώνει την ποιότητα της απεικόνισης των κινούμενων οργάνων. Μέσω του τομογράφου, πραγματοποιούνται εξετάσεις σε ασθενείς κάθε ηλικίας και σε όλα τα οργανικά συστήματα. Η δόση ακτινοβολίας προσαρμόζεται ανάλογα με τη σωματοδομή, με μέση μείωση δόσης έως και 68%.

Στο τεχνολογικό «οπλοστάσιό» του ξεχωρίζουν ακόμη συστήματα όπως, το O-arm II, ένα πρωτοποριακό φορητό σύστημα ενδοεγχειρητικής απεικόνισης που προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις και επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με μείωση χειρουργικού χρόνου έως και 50%, με ελάχιστη ακτινοβολία και ταχεία ανάρρωση.

Ακόμη, το προηγμένο σύστημα Ενδοεγχειρητικής Μαγνητικής Τομογραφίας (iMRI), επιτρέπει τη λήψη εικόνων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται με ακρίβεια η προσέγγιση του στόχου κατά τη διάρκεια της επέμβασης και προσφέρει στους χειρουργούς μέγιστη ασφάλεια με λιγότερες επιπλοκές, μειώνοντας, ταυτόχρονα, την ανάγκη για επαναληπτικά χειρουργεία.

Σύγχρονες λύσεις ακτινοχειρουργικής

Η σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει στους ασθενείς του, το θεραπευτήριο, ενισχύει την ακρίβεια της διάγνωσης, την ασφάλεια των επεμβάσεων και την ολοκληρωμένη φροντίδα τους. Στην κατεύθυνση αυτή, συγκριτικό πλεονέκτημα συνιστούν οι γραμμικοί επιταχυντές για ακτινοθεραπεία, οι οποίοι συνθέτουν το πλέον γρήγορα σύστημα ακτινοχειρουργικής, που συνδυάζει τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια με ένα φιλικό περιβάλλον για τον ασθενή, ενώ επιτρέπει την παρακολούθηση της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο.

Πιστοποιημένες καρδιολογικές υπηρεσίες

Το Metropolitan Hospital ξεχωρίζει για τα αιμοδυναμικά εργαστήρια και τα προηγμένα διαγνωστικά συστήματα που διαθέτει. Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) για την πραγματοποίηση διαδερμικής – διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI) και διαδερμικής – διακαθετηριακής επιδιόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με το σύστημα MitraClip, το οποίο είναι στελεχωμένο με έμπειρους επεμβατικούς καρδιολόγους, εξειδικευμένο νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, προσφέροντας πλήρη κάλυψη, ακόμα και στα πιο πολύπλοκα περιστατικά. Διαθέτει πιστοποίηση ISO και διεθνή αναγνώριση για τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης και μελέτης της φυσιολογίας των στεφανιαίων αγγείων καθώς και επεμβατικών θεραπειών.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις/επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων άμεση αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και των επιπλοκών του, αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής και θεραπεία επανασυγχρονισμού της καρδιάς. Η Επεμβατική Καρδιολογία αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά τμήματα του θεραπευτηρίου, όπως επίσης και ένα από τα πιο προηγμένα, χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων και την εξασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων.

Το Metropolitan Hospital πρωτοπορεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας, συνδυάζοντας καινοτομία, επιστημονική αριστεία και ανθρωποκεντρική φροντίδα. Κάθε επένδυση σε τεχνολογία και γνώση υπηρετεί έναν και μόνο στόχο: την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τον ασθενή.

Η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής επεμβάσεων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, ελάχιστο τραυματισμό ιστών και ταχύτερη ανάρρωση. Στο Metropolitan Hospital, αξιοποιούνται οι πιο σύγχρονες ρομποτικές τεχνικές σε κρίσιμους τομείς της Ιατρικής, από τη χειρουργική σπονδυλικής στήλης και τη νευροχειρουργική, μέχρι την ουρολογία, την ορθοπαιδική και τη θωρακοχειρουργική, διασφαλίζοντας υπηρεσίες αιχμής για κάθε ασθενή.