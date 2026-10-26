Σε μια εποχή που η ογκολογική θεραπεία γίνεται ολοένα πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη, η φροντίδα δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη φαρμακευτική αγωγή. Η εμπειρία του ασθενούς —το περιβάλλον, η αξιοπρέπεια, η ψυχολογική ασφάλεια— αναγνωρίζεται πλέον ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να απαντήσει το Mediterraneo Point Life, η νέα Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Ομίλου Mediterraneo, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στη Γλυφάδα, παρουσία της Διοίκησης του Ομίλου, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Η εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Βασίλειος Σπανάκης και ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της νέας δομής για την τοπική κοινωνία αλλά και για το ευρύτερο σύστημα υγείας. Την τελετή του Αγιασμού πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, η παρουσία του οποίου προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ο ίδιος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της Μονάδας, με γνώμονα το όφελος των ασθενών.

Ένα «boutique» νοσοκομείο επεκτείνεται στην ογκολογική φροντίδα

Για να κατανοήσει κανείς τη φιλοσοφία του Mediterraneo Point Life, πρέπει πρώτα να δει το αποτύπωμα του Ομίλου Mediterraneo. Με 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο της υγείας, ο Όμιλος έχει χτίσει την ταυτότητά του γύρω από μια συγκεκριμένη αντίληψη: αυτή του «boutique» νοσοκομείου. Στον πυρήνα του δικτύου βρίσκεται το Mediterraneo Hospital στη Γλυφάδα, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο 164 κλινών με περισσότερες από 25 ιατρικές ειδικότητες, που συνδυάζει την ιατρική αριστεία με την τεχνολογική καινοτομία σε ένα περιβάλλον καλαίσθητο, οικείο και ασφαλές. Το δίκτυο συμπληρώνουν τα Πολυιατρεία και Διαγνωστικά Κέντρα Mediterraneo First Care σε Αθήνα, Σαντορίνη και Πάρο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Το Mediterraneo Point Life δεν είναι ένα απομονωμένο εγχείρημα· είναι η φυσική εξέλιξη αυτής της φιλοσοφίας στον χώρο της ογκολογίας. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 10, σε απόσταση λίγων μόλις λεπτών από το Mediterraneo Hospital, γεγονός που εξασφαλίζει άμεση επιστημονική και λειτουργική υποστήριξη, καθώς και ασφάλεια σε περίπτωση που απαιτηθεί αναβαθμισμένη φροντίδα.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Mediterraneo, κ. Γεωργία Δραγίνη, εμφανώς συγκινημένη από την υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, μίλησε για το επιτυχημένο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο απέδωσε στον ενδελεχή αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην αγαστή συνεργασία με την τεχνική ομάδα. Η έμπνευση, όπως είπε, αντλήθηκε από τις σύγχρονες τάσεις στη θεραπευτική ογκολογία.

Ο βασικός στόχος της νέας Μονάδας είναι η δημιουργία ενός ζεστού, οικείου και φιλόξενου περιβάλλοντος, που απομακρύνεται από την τυπική εικόνα ενός νοσοκομειακού χώρου και επιτρέπει στον ασθενή να αισθάνεται σαν στο σπίτι του, ενώ παράλληλα λαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα της φροντίδας και στην ασφάλεια που εξασφαλίζει η νέα δομή, χάρη στην εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και λόγω της εγγύτητας με το Mediterraneo Hospital. Η κ. Δραγίνη τόνισε, τέλος, τη σημασία της προσωποποιημένης φροντίδας, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Mediterraneo και της νέας του δομής — μιας φροντίδας που προσφέρεται με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή.

Γιατί η ημερήσια νοσηλεία είναι το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας

Η δημιουργία του Mediterraneo Point Life δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση· ανταποκρίνεται σε μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Η ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογία —όπου ο ασθενής λαμβάνει χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή στοχευμένες θεραπείες και επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα— αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική μορφή φροντίδας. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλαπλά: μειώνει τον κίνδυνο νοσοκομειακών λοιμώξεων, επιτρέπει στους ασθενείς να διατηρούν την καθημερινότητά τους, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους και, όπως δείχνουν οι μελέτες, είναι κλινικά ισοδύναμη με τη νοσηλεία σε κλίνη, χωρίς αρνητικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος. Για πολλούς ασθενείς, η δυνατότητα να κοιμηθούν στο κρεβάτι τους, να φάνε το φαγητό τους και να είναι κοντά στην οικογένειά τους δεν είναι πολυτέλεια· είναι θεραπευτική παρέμβαση.

Η σημασία του περιβάλλοντος στην ογκολογική εμπειρία επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Έρευνες δείχνουν ότι οι καλαίσθητοι, φωτεινοί και οικείοι χώροι μπορούν να μειώσουν το αντιλαμβανόμενο στρες των ασθενών σε διάφορα στάδια της θεραπευτικής τους πορείας, ενώ η εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη —προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενούς— αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής φροντίδας. Η Μονάδα Mediterraneo Point Life ενσωματώνει αυτή τη γνώση στον σχεδιασμό της, δημιουργώντας έναν χώρο που δεν θυμίζει νοσοκομείο, αλλά φροντίδα.

Μια βραδιά με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Μετά την τελετή, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να χαλαρώσουν στον υπαίθριο χώρο της Μονάδας, με φόντο την μαγευτική θέα της Αθηναϊκής Ριβιέρας και υπό τη συνοδεία εκλεκτής μουσικής. Η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία: η Γλυφάδα, με την ιστορική σχέση της με την ποιότητα ζωής και την ευεξία, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια δομή που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει «νοσοκομειακή εμπειρία».

Σε μια χώρα όπου η ογκολογική φροντίδα παραμένει συχνά συνώνυμη με την αναμονή, την αβεβαιότητα και την απρόσωπη διαδικασία, η δημιουργία μιας Μονάδας που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο —με τις ανάγκες, τους φόβους και την αξιοπρέπειά του— δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική καινοτομία. Είναι μια δήλωση αρχών. Το Mediterraneo Point Life έρχεται να υπενθυμίσει ότι η θεραπεία δεν είναι μόνο η χορήγηση φαρμάκων· είναι η εμπειρία του ασθενούς σε κάθε βήμα της. Και αν κριθεί από τη φιλοσοφία που το διέπει και την υποδοχή που έτυχε, το στοίχημα της εμπιστοσύνης έχει ήδη αρχίσει να κερδίζεται.