Σε σύγκριση με τα άτομα της ενδιάμεσης κατηγορίας, οι «βραδινοί τύποι» είχαν 79% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν συνολικά κακή καρδιαγγειακή υγεία.

Οι βραδινοί τύποι είχαν επίσης 16% υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης περίπου 14 ετών.

Η σχέση μεταξύ βραδινού χρονοτύπου και χαμηλότερων βαθμολογιών καρδιακής υγείας ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Μεγάλο μέρος του αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου στους βραδινούς τύπους συνδέθηκε με συνήθειες τρόπου ζωής, ιδίως τη χρήση νικοτίνης και τον ανεπαρκή ύπνο.

Αντίθετα, οι «πρωινοί τύποι» εμφάνισαν 5% χαμηλότερη συχνότητα κακής καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με άτομα χωρίς έντονη προτίμηση για πρωί ή βράδυ.

Οι «βραδινοί τύποι» μπορεί να αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την καρδιά τους, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, με τις γυναίκες να φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο. Ενήλικες στη μέση και μεγαλύτερη ηλικία που τείνουν να είναι πιο δραστήριοι τις βραδινές ώρες -ιδίως γυναίκες- εμφάνισαν χειρότερη συνολική καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με άτομα χωρίς έντονη προτίμηση για πρωινές ή βραδινές ώρες, σύμφωνα με το μέτρο Life’s Essential 8 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association). Ανάλυση δεδομένων από τη UK Biobank δείχνει ότι συνήθεις συνήθειες των βραδινών τύπων, όπως χαμηλότερης ποιότητας διατροφή, ανεπαρκής ύπνος και υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος, συμβάλλουν στο να έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σαφή ευκαιρία: η βελτίωση καθημερινών συνηθειών -όπως ο ύπνος, η διατροφή και η διακοπή του καπνίσματος- θα μπορούσε να βοηθήσει τους βραδινούς τύπους να μειώσουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ενήλικες στη μέση και μεγαλύτερη ηλικία που τείνουν να είναι πιο δραστήριοι το βράδυ διαπιστώθηκε ότι έχουν χειρότερη καρδιαγγειακή υγεία σε σχέση με όσους είναι δραστήριοι νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, ένα ανοικτής πρόσβασης, αξιολογούμενο από ομοτίμους περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το πότε είναι κανείς πιο δραστήριος κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα υγείας από περισσότερους από 300.000 ενήλικες (μέση ηλικία περίπου 57 έτη) που συμμετείχαν στη UK Biobank. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στους χρονοτύπους, δηλαδή στη φυσική προτίμηση ενός ατόμου για τον χρόνο ύπνου και αφύπνισης, και στο πώς αυτές οι προτιμήσεις σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία. Οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν με βάση τα αυτοαναφερόμενα ημερήσια πρότυπά τους. Περίπου το 8% περιέγραψε τον εαυτό του ως «απολύτως βραδινό τύπο», δηλαδή άτομα που συνήθως κοιμούνται πολύ αργά (π.χ. στις 2 π.μ.) και φτάνουν στο μέγιστο της δραστηριότητάς τους αργότερα μέσα στην ημέρα. Περίπου το 24% δήλωσε ότι είναι «απολύτως πρωινοί τύποι», που τείνουν να ξυπνούν και να κοιμούνται νωρίτερα (π.χ. στις 9 μ.μ.) και να είναι πιο δραστήριοι νωρίς μέσα στην ημέρα. Το υπόλοιπο 67% ταξινομήθηκε ως «ενδιάμεσος» χρονότυπος, εάν δήλωναν αβέβαιοι ή ότι δεν ήταν ούτε ξεκάθαρα πρωινοί ούτε βραδινοί τύποι. Η καρδιαγγειακή υγεία αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια Life’s Essential 8 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το πλαίσιο αυτό εξετάζει συμπεριφορές και παράγοντες υγείας που είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν την καρδιακή υγεία, όπως η υγιεινή διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η αποχή από το κάπνισμα και ο ποιοτικός ύπνος. Περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση υγιών επιπέδων σωματικού βάρους, χοληστερόλης, σακχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης. Οι ερευνητές εντόπισαν αρκετά αξιοσημείωτα μοτίβα κατά τη σύγκριση των ομάδων χρονοτύπων: