Με όραμα την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών και αρωγό την αιχμή της τεχνολογίας, ο Δρ. Βασίλειος Σιούλας Διευθυντής της Α΄ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και ιδρυτής του Κέντρου Γυναικολογικής Χειρουργικής & Δερματολογίας Specialized Healthcare Hub (SHHub), παρουσίασε την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα φροντίδας ασθενών, προϊόν συνεργασίας με τη φινλανδική εταιρεία Buddy Healthcare, που κατασκευάζει λογισμικό ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η ψηφιοποίηση της διαχείρισης και της επικοινωνίας των ασθενών που υποβάλλονται σε γυναικολογική χειρουργική επέμβαση αποσκοπεί να αναβαθμίσει την εμπειρία των ασθενών στο πεδίο της γυναικολογικής ογκολογίας.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Semiramis στην Αθήνα με πλήθος προσκεκλημένων, τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς και η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Αποστολής της Φινλανδικής Πρεσβείας κα Verna Leinonen. Το παρών έδωσαν ο πρώην Υπουργός Υγείας και νυν Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Αθανάσιος Πλεύρης καθώς και η πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης κα Ζωή Ράπτη. Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή ηθοποιός κα Δώρα Χρυσικού, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της περιπέτεια υγείας και πώς ξεπεράστηκε με τη βοήθεια του Δρ. Βασιλείου Σιούλα.

Η καινοτομία της ψηφιακής πλατφόρμας

Υιοθετώντας την πλατφόρμα συντονισμού της περίθαλψης της Buddy Healthcare, η Κλινική στοχεύει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών περιεγχειρητικής φροντίδας, στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών και στην ασφαλή, καθημερινή τηλεπαρακολούθηση για τη μείωση των επιπλοκών και του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η έλλειψη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων.

Παραδοσιακά, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοικτές, λαπαροσκοπικές, ρομποτικές ή διακολπικές χειρουργικές επεμβάσεις λαμβάνουν οδηγίες μέσω έντυπων φυλλαδίων, τηλεφωνικών κλήσεων και συναντήσεων δια ζώσης. Αυτοί οι τύποι επικοινωνίας είναι πιθανό να είναι χρονοβόροι και μη τυποποιημένοι.



Με την πλατφόρμα της Buddy Healthcare, οι ασθενείς έχουν πλέον πρόσβαση σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό τρόπο φροντίδας πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η πλατφόρμα παρέχει αυτόματα εξατομικευμένες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διατροφή, τις οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής και διακοπής καπνίσματος, τα μέτρα πρόληψης περιεγχειρητικών λοιμώξεων και τα σημαντικά ραντεβού στο Νοσοκομείο, απευθείας στις κινητές συσκευές των ασθενών. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς μετεγχειρητικές οδηγίες, μπορούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπτωμάτων, να ανεβάσουν με ασφάλεια φωτογραφίες χειρουργικών τραυμάτων για εκτίμηση της επούλωσης ή να στείλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής, επιτρέποντας στην ιατρική και νοσηλευτική ομάδα να παρακολουθεί την ανάρρωση από απόσταση, και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.

Η συνεργασία αυτή φέρνει επίσης μια πρώτη στο είδος της καινοτομία στην ελληνική χειρουργική πρακτική, επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ Ιατρών και ασθενών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η υγεία των ασθενών πριν από τη χειρουργική επέμβαση, να μειωθεί η διάρκεια παραμονής στο Νοσοκομείο, να διαγνωστούν έγκαιρα οι επιπλοκές -αν υπάρχουν- και, ως εκ τούτου, να βελτιωθούν τα περιεγχειρητικά αποτελέσματα και η ικανοποίηση των ασθενών. Επιπροσθέτως, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί ο αριθμός των περιττών μετεγχειρητικών επισκέψεων, διευκολύνοντας τις ασθενείς με την παραμονή στη θαλπωρή του σπιτιού τους. Τέλος, αναμένεται να μειωθεί ο φόρτος παρακολούθησης των ασθενών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις πραγματικές ανάγκες.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της γυναικολογικής χειρουργικής περίθαλψης στην Ελλάδα, εμπνευσμένη από τις βέλτιστες πρακτικές της ψηφιακά προηγμένης Φινλανδίας. Υιοθετώντας τη σύγχρονη τεχνολογία συντονισμού της περίθαλψης, η Κλινική αυξάνει την κλινική αποτελεσματικότητα, ενισχύει την ασφάλεια των ασθενών και θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη μελλοντική, περαιτέρω ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα.



Στην εκδήλωση της επίσημης έναρξης της πλατφόρμας συντονισμού της περίθαλψης, ο Δρ. Βασίλειος Σιούλας σημείωσε: «Τα βέλτιστα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν περισσότερα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ιατρού. Χρειάζονται ειδικές ομάδες που αρνούνται να συμβιβαστούν με το status quo και επιδιώκουν συνεχώς ασθενοκεντρική καινοτομία, ακρίβεια και επιχειρησιακή αριστεία. Σε αυτή τη βάση, η συνεργασία μας με την Buddy Healthcare ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον απώτερο στόχο μας: το μετασχηματισμό της φροντίδας των ασθενών. Σε κάθε βήμα.»



Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Buddy Healthcare, Jussi Määttä , επισήμανε τη δυναμική της εταιρείας, δηλώνοντας: “Κατά την τελευταία δεκαετία, ψηφιοποιήσαμε με επιτυχία τρόπους εξειδικευμένης περίθαλψης στη Φινλανδία και η επέκτασή μας σε όλη την Ευρώπη υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση για την πλατφόρμα μας συντονισμού της περίθαλψης. Η συνεργασία μας με το Specialized Healthcare Hub αποδεικνύει την ετοιμότητα των Ελλήνων επαγγελματιών του τομέα της υγείας να ασπαστούν τις σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές. Ανυπομονούμε να βοηθήσουμε τις Ελληνικές Κλινικές να ψηφιοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τον συντονισμό της περίθαλψης με την αποδεδειγμένη φινλανδική τεχνογνωσία.”