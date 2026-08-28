Η InterMed διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με την κυκλοφορία του νέου Biolact Start Cran Syrup, ενός καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής σε πόσιμη μορφή, ειδικά σχεδιασμένου για την υποστήριξη της υγείας του ουροποιητικού συστήματος σε παιδιά και ενήλικες.

Η κυκλοφορία του νέου Biolact Start Cran Syrup έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η φροντίδα της υγείας του ουροποιητικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεθνή δεδομένα έχουν συσχετίσει τους θερμότερους μήνες του έτους με αυξημένη συχνότητα ουρολοιμώξεων.

Το νέο Biolact Start Cran Syrup έχει πατενταρισμένη σύνθεση, η οποία έχει κατοχυρωθεί με το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας GR1011190 και περιέχει εκχύλισμα από συμπυκνωμένο χυμό cranberry πλούσιο σε προανθοκυανιδίνες (PACs), σε συνδυασμό με φρουτοολιγοσακχαρίτες (FOS), πρεβιοτικά με ευεργετική δράση στο μικροβίωμα του εντέρου.

Η κατοχύρωση της σύνθεσης του Biolact Start Cran Syrup με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτυπώνει τη σταθερή επένδυση της InterMed στην έρευνα και ανάπτυξη νέων, διαφοροποιημένων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.

Cranberry και πρεβιοτικά FOS σε έναν καινοτόμο συνδυασμό

Οι προανθοκυανιδίνες (PACs) είναι φυσικά αντιοξειδωτικά από το cranberry που αποτρέπουν να προσκολληθούν βακτήρια στο ουροποιητικό, ενώ οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS) είναι πρεβιοτικά που λειτουργούν ως υπόστρωμα για ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ισορροπίας του μικροβιώματος.

Η νέα σύνθεση αναπτύχθηκε με στόχο να προσφέρει μια πρακτική καθημερινή επιλογή για την υποστήριξη της υγείας του ουροποιητικού συστήματος, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά του cranberry με τα οφέλη των πρεβιοτικών.

Για παιδιά και ενήλικες

Με ευχάριστη γεύση cranberry και προσαρμοσμένη δοσολογία ανά ηλικιακή ομάδα, το Biolact Start Cran Syrup είναι κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών και για ενήλικες. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και δεν περιέχει λιπαρά, ενώ η πόσιμη μορφή και η ευχάριστη γεύση cranberry διευκολύνουν την ένταξή του στην καθημερινότητα μικρών και μεγάλων.

Η συνιστώμενη ημερήσια λήψη είναι:

Παιδιά 3–6 ετών: 5 mL ημερησίως

Παιδιά 6–12 ετών: 10 mL ημερησίως

Παιδιά άνω των 12 ετών και ενήλικες: 15 mL ημερησίως

Μπορεί να λαμβάνεται ανεξάρτητα από τα γεύματα, σε μία ημερήσια δόση, για τουλάχιστον 10 ημέρες συνεχόμενα. Σε περίπτωση υποτροπών, συστήνεται μακροχρόνια χρήση για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τη συμβουλή του ιατρού.