Το Mediterraneo Hospital πρόκειται να συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο «Artificial Intelligence – Consequences and Limits», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 28 & 29 Μαΐου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Purdue University, με επίκεντρο τις εφαρμογές, τις προκλήσεις και τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης στους σύγχρονους οργανισμούς και τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «AI in Action: Companies Turning Intelligence into Impact», το νοσοκομείο θα εκπροσωπήσει ο κ. Χρήστος Βιρβίλης, Γενικός Διευθυντής του Mediterraneo Hospital. Η συγκεκριμένη ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπεται από ένα απλό τεχνολογικό εργαλείο σε ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης, αναβάθμισης υπηρεσιών και λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Στην ομιλία του, ο κ. Βιρβίλης θα εστιάσει στον καθοριστικό ρόλο και τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Υγείας, αναδεικνύοντας πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής συμβάλλουν δραστικά στη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συμμετοχή του Mediterraneo Hospital στο Συνέδριο επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωσή του στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, με σταθερό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της φροντίδας υγείας.