Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer ανακοινώνει την έναρξη του 5ου κύκλου του Start4Health27, του προγράμματος που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την Υγεία. Ο φετινός κύκλος σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο βήμα στην εξέλιξή του, καθώς το Start4Health27 διευρύνει για πρώτη φορά τη γεωγραφική του εμβέλεια πέρα από την Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ startups και οικοσυστημάτων καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η επέκταση αυτή του Start4Health27 ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό του και δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Στόχος παραμένει η ανάδειξη και υποστήριξη λύσεων που μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικές ανάγκες της Υγείας και να συμβάλουν στην εξέλιξη της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Από την έναρξή του, το 2021 μέχρι σήμερα, το Start4Health27 έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή πλατφόρμα υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Υγεία. Περισσότερες από 100 startups έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ 24 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν λάβει εξειδικευμένη υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων και του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι κάποιες από τις ομάδες που διακρίθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του Start4Health εξασφάλισαν περαιτέρω συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer.

Ο 5ος κύκλος του Start4Health27 απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης και περιλαμβάνει δύο διακριτές κατευθύνσεις:

Acceleration Lab: Απευθύνεται σε startups που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους και επιδιώκουν να εξελίξουν τη λύση και το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Μέσα από mentoring, εξειδικευμένη συμβουλευτική και αλληλεπίδραση με στελέχη και ειδικούς, οι συμμετέχουσες ομάδες αποκτούν εφόδια που μπορούν να τις βοηθήσουν να προετοιμάσουν αποτελεσματικότερα την είσοδό τους στην αγορά. Οι δύο startups που θα διακριθούν μεταξύ των συμμετοχών από τις τρεις χώρες θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 25.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα.

ScaleUps Studio: Απευθύνεται σε startups σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, με λύσεις που διαθέτουν δυνατότητα εφαρμογής και περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer, να συνδιαμορφώσουν ιδέες με εξειδικευμένες ομάδες και να διερευνήσουν τη συμμετοχή τους σε έργα με διεθνή προοπτική.

Φέτος, το Start4Health27 αναζητά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πυλώνων:

Ψηφιακή υγεία και ιατρική (Digital Health and Medicines)

Λύσεις Υπολογιστικής Βιολογίας & Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων (Computational Biology & Biomedical Data Science Solutions)

Τεχνολογίες κλινικών δοκιμών (Clinical Trial Technologies)

Ασφάλεια Φαρμάκων (Drug Safety)

Ενδυνάμωση των ασθενών και επαγγελματιών υγείας (Patient & HCP Engagement)

Οι αιτήσεις για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος θα υποβάλλονται από τις 18 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Ο επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, Δρ. Ιωάννης Πανδής, δήλωσε σχετικά: «Με τον 5ο κύκλο, το Start4Health27 κάνει ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Η επέκτασή του στην Κύπρο και το Ισραήλ μάς επιτρέπει να συνδέσουμε τρία δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας γύρω από έναν κοινό στόχο: την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση ουσιαστικών προκλήσεων στην Υγεία. Αναζητούμε ομάδες με τολμηρές ιδέες, αλλά και τη δυνατότητα να τις μετατρέψουν σε εφαρμόσιμες λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Το Start4Health27 δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύει αυτή τη διαδρομή, συνδέοντας το ταλέντο και την επιχειρηματικότητα με την τεχνογνωσία και την παγκόσμια εμβέλεια της Pfizer.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: Start4Health | Pfizer‘s Center for Digital Innovation