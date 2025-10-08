Σε μια ριζική ανανέωση των υποδομών του προχώρησε το θεραπευτήριο Metropolitan General στο Χολαργό, ανακαινίζοντας το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού. To νέο Τ.Ε.Π στεγάζεται σε έναν σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό χώρο, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για την παροχή άμεσης και ποιοτικής φροντίδας.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτου και επείγοντος περιστατικού. Βρίσκεται στο ισόγειο της Κλινικής, με εύκολη πρόσβαση για το ασθενοφόρο, ειδική ράμπα για μη περιπατητικούς ασθενείς και άνετη αίθουσα αναμονής για τους συνοδούς. Παράλληλα, η εργονομία και η αισθητική του χώρου δημιουργούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον, ακόμα και για τις πιο κρίσιμες στιγμές.

Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, εξασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους επείγοντος περιστατικού.

Οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Π. περιλαμβάνουν:

Ταχεία εκτίμηση και διαλογή (triage) των περιστατικών

Πλήρη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη

Σταθεροποίηση του ασθενούς

Διενέργεια εξετάσεων με εξειδικευμένο εξοπλισμό

Συνεργασία με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου για άμεση διασύνδεση και μεταφορά- εισαγωγή των ασθενών

Το Metropolitan General διαθέτει σύγχρονα ασθενοφόρα με εξοπλισμό κινητής μονάδας εντατικής θεραπείας, τα οποία υποστηρίζονται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, επιτυγχάνοντας την άμεση και ασφαλή μεταφορά των ασθενών στα επείγοντα περιστατικά. Το τμήμα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Αναστάσιου Αγγέλου, Γενικού Χειρουργού με εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.

Το νέο Τ.Ε.Π. σχεδιάστηκε με στόχο την ασφάλεια, την ταχύτητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, ώστε κάθε ασθενής να νιώθει ότι βρίσκεται σε καλά χέρια από την πρώτη στιγμή. Δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά έναν χώρο όπου η τεχνολογία, η επιστημονική επάρκεια και ο σεβασμός στον άνθρωπο συναντιούνται, με μοναδικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.