Ο υπερσύγχρονος πολυτομικός αξονικός τομογράφος SOMATOM Pro.Pulse (756 τομών) έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε ολόκληρο το σώμα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, καθώς και με δυνατότητα ανασύνθεσης εικόνων σ’ όλα τα επίπεδα και δυνατότητα τρισδιάστατων απεικονίσεων. Είναι τελευταίας τεχνολογίας σύστημα, το οποίο με την εξαιρετική ταχύτητα σάρωσης 86ms και την υψηλή διακριτική ικανότητα που διαθέτει, μειώνεται το ποσοστό της ακτινοβολίας για τον εξεταζόμενο, προσφέροντας προηγμένη διάγνωση ακόμη και στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, με άνεση και ακρίβεια.

Ο υπερσύγχρονος πολυτομικός αξονικός τομογράφος SOMATOM Pro.Pulse (756 τομών), που βρίσκεται στη Διαγνωστική Μονάδα Σεπολίων και αποτελεί τον πλέον σύγχρονο αξονικό της εταιρείας, έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε ολόκληρο το σώμα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, καθώς και με δυνατότητα ανασύνθεσης εικόνων σ’ όλα τα επίπεδα και δυνατότητα τρισδιάστατων απεικονίσεων. Είναι τελευταίας τεχνολογίας σύστημα, το οποίο με την εξαιρετική ταχύτητα σάρωσης και την υψηλή διακριτική ικανότητα που διαθέτει, μειώνεται το ποσοστό της ακτινοβολίας για τον εξεταζόμενο, προσφέροντας προηγμένη διάγνωση ακόμη και στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, με άνεση και ακρίβεια.

Στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται με συστήματα αξονικής τομογραφίας περιλαμβάνονται αυτές του εγκεφάλου, του σπλαγχνικού κρανίου, των λιθοειδών, της άνω και κάτω γνάθου*, του τραχήλου, του θώρακα, της άνω και κάτω κοιλιάς , της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας), των ισχίων, των άνω και κάτω άκρων με δυνατότητα απεικόνισης των παρεγχυματικών οργάνων στις διάφορες φάσεις πρόσληψης του σκιαγραφικού και ακολούθως πιο διαφοροποιημένη διάγνωση τυχόντων παθολογιών. Επίσης πραγματοποιούνται αρθρογραφίες, αξονικές αγγειογραφίες όλων των αρτηριών και φλεβών του σώματος καθώς και κολονοσκόπηση.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των ασθενών αφορά την ακτινοβολία. Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία σήμερα με τα νέα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιείτε;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καταστήσει την αξονική τομογραφία μια εξαιρετικά ασφαλή εξέταση. Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή οικονομία ακτινοβολίας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα της εικόνας. Χάρη στους νέους αλγορίθμους επεξεργασίας, η δόση προσαρμόζεται πλέον με ακρίβεια στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, διασφαλίζοντας το μέγιστο διαγνωστικό όφελος με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

Συχνά ακούμε για τη χρήση σκιαγραφικού. Πότε είναι απαραίτητο και τι είδους μέριμνα λαμβάνεται στην Κοσμοιατρική για την ασφάλεια των εξεταζομένων;

Η χορήγηση σκιαγραφικού μέσου κρίνεται απαραίτητη όταν ο ιατρός χρειάζεται μια πιο λεπτομερή απεικόνιση των αγγείων και των εσωτερικών οργάνων, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε εξειδικευμένα κλινικά ερωτήματα. Στην Κοσμοιατρική, ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που περιλαμβάνουν τη λήψη αναλυτικού ιστορικού και τον έλεγχο της καταλληλότητας του ασθενούς πριν από την εξέταση. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό τη συνεχή επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, διασφαλίζοντας ένα απόλυτα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον.

Σε μια εποχή που ο χρόνος είναι πολύτιμος, πόσο σύντομα μπορεί ο ασθενής ή ο θεράπων ιατρός του να έχουν στα χέρια τους το πόρισμα της εξέτασης;

Αναγνωρίζοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι συχνά καθοριστική για την έκβαση της θεραπείας, έχουμε βελτιστοποιήσει τη ροή εργασιών μας. Χάρη στην ψηφιακή διαχείριση των δεδομένων, η επεξεργασία των εικόνων γίνεται ταχύτατα.

Ο ασθενής λαμβάνει τις εικόνες της εξέτασης σε ψηφιακή μορφή σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Το επίσημο ιατρικό πόρισμα παραδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως εντός 24-48 ωρών), ενώ σε επείγοντα περιστατικά η γνωμάτευση δρομολογείται κατά προτεραιότητα για την άμεση ενημέρωση του θεράποντος ιατρού.

Η τεχνολογία είναι το ένα ‘σκέλος’ αλλά η ανάγνωση της εικόνας είναι το άλλο. Πώς συμβάλλει ο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης στην τελική γνωμάτευση.

Παρά την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος. Ο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης δεν είναι απλώς ένας «αναγνώστης» εικόνων, αλλά ο ιατρικός σύμβουλος που συνθέτει τα απεικονιστικά ευρήματα με το κλινικό ιστορικό του ασθενούς.

Η εμπειρία του ιατρού επιτρέπει τη διάκριση λεπτών παθολογικών αλλοιώσεων που μπορεί να διαφύγουν από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της τελικής διάγνωσης.

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