Ένα νέο όπλο έχει δημιουργηθεί, σε πρώιμο στάδιο μέχρι στιγμής, εναντίον βακτηρίων-δολοφόνων που είναι ανθεκτικά σε πολλαπλά αντιβιοτικά, τα οποία αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια υγεία.

Πρόκειται για ιούς που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, ικανοί να αναγνωρίζουν και να εξαλείφουν στελέχη του Escherichia coli, ενός μικροβίου ανθεκτικού σε πολλαπλά αντιβιοτικά.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τεχνητή Νοημοσύνη μπόρεσε να γράψει συνεκτικές αλληλουχίες σε επίπεδο γονιδιώματος», δήλωσε ο Brian Hie, υπολογιστικός βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ, ο οποίος συντόνισε την εργασία που δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό, αλλά παρουσιάστηκε προεπισκοπικά στο Nature online.

«Είμαστε ακόμη μακριά από τη δημιουργία ενός ολόκληρου ζωντανού οργανισμού», προειδοποίησε ο συν-συγγραφέας Samuel King, αλλά έχει γίνει ένα κρίσιμο βήμα.

Πηγή: La Repubblica