Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων (νόσος mpox) στην Ελλάδα για το έτος 2026. Η διάγνωση αφορά έναν 45χρονο ημεδαπό, ο οποίος νοσηλεύεται ήδη σε ειδικό καθεστώς περιορισμού και μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύει το thestival– ο 45χρονος είχε εισαχθεί αρχικά για άλλη αιτία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του εκδήλωσε ύποπτα συμπτώματα (όπως πυρετό και χαρακτηριστικά δερματικά εξανθήματα), γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό. Οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε βγήκαν θετικές, επιβεβαιώνοντας τη μόλυνση από τον ιό.

Άμεση απομόνωση και ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων ενεργοποιήθηκαν αστραπιαία όλα τα προβλεπόμενα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης (απομόνωση). Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η γενική κλινική κατάσταση της υγείας του 45χρονου χαρακτηρίζεται ως καλή και δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη ζωή του.

Παράλληλα, για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κλιμάκιο του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει τη λεπτομερή διαδικασία ιχνηλάτησης των στενών επαφών του 45χρονου, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω διασποράς στην κοινότητα.

Τα δεδομένα της νόσου στην Ελλάδα

Η εμφάνιση του κρούσματος επαναφέρει τη νόσο mpox στο προσκήνιο, μετά την παγκόσμια έξαρση που είχε σημειωθεί την περίοδο 2022–2023 με το ηπιότερο στέλεχος. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 160 επιβεβαιωμένα κρούσματα mpox στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τα περιστατικά ξεπερνούσαν τα 25.400.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια ιογενής λοίμωξη και, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 5 έως 21 ημέρες μετά τη μόλυνση. Οι πολίτες καλούνται να είναι υποψιασμένοι αν παρατηρήσουν:

Απότομο και υψηλό πυρετό

Έντονο πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους / οσφυαλγία

Διόγκωση των λεμφαδένων (πρησμένοι αδένες)

Ρίγη και αίσθημα έντονης εξάντλησης

Χαρακτηριστικά εξανθήματα (που μοιάζουν με φουσκάλες ή πληγές), τα οποία συνήθως ξεκινούν από το πρόσωπο και επεκτείνονται στο υπόλοιπο σώμα.

Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς το σύστημα υγείας διαθέτει την τεχνογνωσία και τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, συνιστώντας ωστόσο ψυχραιμία και τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής.