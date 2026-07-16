Η Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, προχωρά στη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Με μια στοχευμένη επένδυση σε τεχνολογία αιχμής, η ιστορική κλινική εισέρχεται σε μια νέα εποχή, προσφέροντας στους ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας καινοτόμες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους με κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και ακρίβειας, εφάμιλλες με αυτές μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων.

Δύο ρομποτικά συστήματα πρωτοπορίας

Η λειτουργία του Κέντρου βασίζεται στον συνδυασμό δύο κορυφαίων ρομποτικών συστημάτων:

Το χειρουργικό σύστημα Da Vinci X αποτελεί το νέο όπλο της κλινικής για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, Βαριατρικής, Ουρολογίας και Θωρακοχειρουργικής. Εξασφαλίζει ακρίβεια χιλιοστού και εξαιρετικά λεπτομερή αναγνώριση των ανατομικών δομών. Για τον ασθενή, αυτό μεταφράζεται σε ελάχιστο τραυματισμό, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών και λοιμώξεων, καθώς και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

αποτελεί το νέο όπλο της κλινικής για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, Βαριατρικής, Ουρολογίας και Θωρακοχειρουργικής. Εξασφαλίζει ακρίβεια χιλιοστού και εξαιρετικά λεπτομερή αναγνώριση των ανατομικών δομών. Για τον ασθενή, αυτό μεταφράζεται σε ελάχιστο τραυματισμό, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών και λοιμώξεων, καθώς και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το ρομποτικό σύστημα Mako είναι το μοναδικό σύστημα της κατηγορίας SmartRobotics στη Βόρεια Ελλάδα για επεμβάσεις ολικής ή μερικής αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου. Το σύστημα αυτό υπερέχει καθώς χρησιμοποιεί σε πραγματικό χρόνο ένα τρισδιάστατο ανατομικό μοντέλο του ασθενούς (βάσει προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας) και ενσωματώνει τεχνολογία αφής (haptics).

Δέσμευση για καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο

«Η επένδυση αυτή αναδεικνύει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο με τη δημιουργία νέων υποδομών τεχνολογίας αιχμής, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον ασθενή», επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου IMITHEA, κ. Νίκος Παπαδημητρίου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της κλινικής, κ. Θάνος Κόϊος, τονίζει ότι μετά από 50 χρόνια ιστορίας, ο Κυανούς Σταυρός υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες θωρακίζοντας τους ασθενείς και αλλάζοντας ριζικά τον ιατρικό χάρτη της περιοχής.