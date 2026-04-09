Για πάρα πολύ καιρό φανταζόμασταν τις μεταστάσεις ως μια χαοτική έκρηξη. Tρελαμένα κύτταρα που αποκολλιούνται από τον αρχικό όγκο και διασκορπίζονται στο σώμα σαν συντρίμμια μετά από ένα ατύχημα, αναφέρει δημοσίευμα της La Republica.

Όμως η πραγματικότητα, που παρατηρήθηκε σήμερα για πρώτη φορά σε τρισδιάστατη μορφή, είναι πολύ πιο περίπλοκη και, από ορισμένες απόψεις, συναρπαστική.

Ο καρκίνος δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται. Μια επαναστατική μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, το Ογκολογικό Ινστιτούτο της Βενετίας και το Ινστιτούτο AIRC Μοριακής Ογκολογίας (IFOM) αποκάλυψε ότι ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού ακολουθεί ένα ακριβές αρχιτεκτονικό σχέδιο, ένα πραγματικό «βιολογικό εργοτάξιο» που μιμείται τις πιο ιερές διαδικασίες της ζωής: αυτές της εμβρυϊκής ανάπτυξης.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell, αποτελεί μέρος του προγράμματος Airc 5×1000 με τίτλο «Η μετάσταση ως μηχανική ασθένεια», το οποίο συντονίζει ο Stefano Piccolo του Τμήματος Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και του IFOM.