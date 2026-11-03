Βίντεο – Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Μία σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης, με επίκεντρο την Ανδρική Υπογονιμότητα και την επίδρασή της στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, την αναπαραγωγική υγεία, την οικογένεια και τη νέα γενιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αίθουσα «Περικλής Λύτρας»), στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας «Μαζί στον κύκλο της ζωής».

Βίντεο από την εκδήλωση:

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α., του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την αιγίδα των:

Υπουργείου Υγείας

Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συντονίστρια ήταν η Κλέλια Χαρίση, δημιουργός της Πανελλαδικής Καμπάνιας και κεντρική πρέσβειρα «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια, Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης UNESCO Πειραιώς και Νήσων, International Action Art.

Δημιουρφήθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της πρόληψης και φέρνοντας στο ίδιο σημείο αναφοράς την Πολιτεία, την Επιστήμη, την Εκκλησία, την Τέχνη και την κοινωνία.

Επίσημες Βραβεύσεις

Πραγματοποιήθηκαν επίσημες βραβεύσεις των φορέων, των συμμετεχόντων και των καλλιτεχνών για την κοινωνική τους προσφορά στην Πανελλαδική Καμπάνια «Μαζί στον κύκλο της ζωής», από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων και την International Action Art.

Εικόνες από την εκδήλωση για την Ανδρική Υπογονιμότητα: