Η Πολιτεία, η Επιστήμη, η Εκκλησία και η Τέχνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Πρόληψη και την Ενημέρωση της νέας γενιάς σε σχέση με την Υπογονιμότητα.

Μία σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης, με επίκεντρο την Ανδρική Υπογονιμότητα και την επίδρασή της στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, την αναπαραγωγική υγεία, την οικογένεια και τη νέα γενιά, πραγματοποιείται στις 3 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αίθουσα «Περικλής Λύτρας»), στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας «Μαζί στον κύκλο της ζωής».

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της πρόληψης και φέρνοντας στο ίδιο σημείο αναφοράς την Πολιτεία, την Επιστήμη, την Εκκλησία, την Τέχνη και την κοινωνία.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α., του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την αιγίδα των:

Υπουργείου Υγείας

Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συντονισμός εκδήλωσης

Την εκδήλωση συντονίζει η Κλέλια Χαρίση, δημιουργός της Πανελλαδικής Καμπάνιας και κεντρική πρέσβειρα «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια, Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης UNESCO Πειραιώς και Νήσων, International Action Art.

Επίσημοι Χαιρετισμοί

Θεόδωρος Ξάνθος, Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερωνύμου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO και της International Action Art.

Επίσημες ομιλίες

1ο Πάνελ Συζητήσεων (Θεσμικοί Φορείς)

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας.

Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

2ο Πάνελ Συζητήσεων (Επιστημονική Κοινότητα)

Βασίλης Πρωτογέρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Δρ. Γεώργιος Α. Κανάκης, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Κλινικός Ανδρολόγος (EAA Cert.), Executive Council, European Academy of Andrology.

Σταμάτης Παπαχαρίτου, Βιολόγος Αναπαραγωγής και Επιστημονικός Διευθυντής στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντίνος Πάντος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Θεμιστοκλής Μαντζαβίνος, Πρόεδρος της ΕΛΕΙΥΑ (Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής), Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Institute of Life – ΙΑΣΩ.

Νικόλαος Δ. Πετρογιάννης, MD, PhD, MSc, Διευθυντής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α., Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (Ε.Μ.Γ.Ε.).

3ο Πάνελ Συζητήσεων (Εκπαίδευση)

Χαιρετισμός: Μαρία Συρεγγέλα, Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Κλειώ Σγουροπούλου, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ.

Δημήτριος Χανιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΑΔΑ.

Ευανθία Σακελλάρη, Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ.

Άννα Δελτσίδου, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και Καθηγήτρια του ΠΑΔΑ.

Αγνή Πάντου, Χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών.

Αχιλλέας Πηλίνης, Τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Καλλιτεχνικές συμμετοχές

Λάκης Παπαδόπουλος

Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ)

Γιάννης Ζουγανέλης

Άγγελος Ανδριανός

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Αργολίδας «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Την έναρξη θα κηρύξει η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από την «Έκθεση Εικαστικών Έργων Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», με θέμα «Η Θάλασσα».

Τα έσοδα της εικαστικής έκθεσης θα διατεθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Αργολίδας «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία.

Επίσημες Βραβεύσεις

Θα πραγματοποιηθούν επίσημες βραβεύσεις των φορέων, των συμμετεχόντων και των καλλιτεχνών για την κοινωνική τους προσφορά στην Πανελλαδική Καμπάνια «Μαζί στον κύκλο της ζωής», από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων και την International Action Art.