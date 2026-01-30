Αν και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής ζητά χρόνο πριν μπορέσει να διεξάγει κλινική μελέτη στον άνθρωπο, η είδηση είναι ότι ένας από τους πιο επιθετικούς όγκους που υπάρχουν, ο πιο κοινός όγκος του παγκρέατος, το αδενοκαρκίνωμα του πόρου, υποχώρησε σε ζωικά μοντέλα (ποντίκια, στην περίπτωση αυτή) για 200 ημέρες, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, με ένα μείγμα τριών φαρμάκων.

Η είδηση για το αποτέλεσμα της μελέτης – που δημοσιεύθηκε στο Pnas – σχολιάστηκε στη συνέχεια από τον καθηγητή Mariano Barbacid, διευθυντή της ομάδας πειραματικής ογκολογίας του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (Cnio).

«Για πρώτη φορά», εξήγησε ο Barbacid, «επιτύχαμε μια πλήρη, διαρκή και χαμηλής τοξικότητας ανταπόκριση κατά του καρκίνου του παγκρέατος σε πειραματικά μοντέλα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η στρατηγική των συνδυασμένων θεραπειών μπορεί να αλλάξει την πορεία αυτού του όγκου».