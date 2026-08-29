Ο Στεφάν Μπάνσελ (Stephane Bancel), Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna, βρισκόταν σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο γιορτάζοντας τα γενέθλια ενός φίλου του αργά το βράδυ της 13ης Αυγούστου, όταν έλαβε το τηλεφώνημα που υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει τον κόσμο.

Ένα εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου, το οποίο η εταιρεία ανέπτυσσε σε συνεργασία με τη Merck, είχε πετύχει τον στόχο του. Η πρώτη επιτυχία ενός θεραπευτικού εμβολίου κατά του καρκίνου σε δοκιμές προχωρημένου σταδίου της ασθένειας ύστερα από περισσότερα από 100 χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών.

Οι επιστήμονες το υποδέχθηκαν ως την αρχή μιας εποχής εξατομικευμένων εμβολίων που εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμά τον καρκίνο του κάθε ασθενούς, ξεχωριστά. Σε μια δοκιμή σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς με εντοπισμένο μελάνωμα, το εμβόλιο εμπόδισε τους όγκους να επανεμφανιστούν ή να κάνουν μετάσταση.

Παρότι εκκρεμούν οι πλήρεις λεπτομέρειες των δοκιμών, η Wall Street ήδη εκτιμά πωλήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπάνσελ παρομοίασε την είδηση εκείνου του τηλεφωνήματος με την ημέρα στα τέλη του 2020 που η Moderna ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των δοκιμών για το εμβόλιο του COVID-19. «Ήταν μια στιγμή για την οποία είχαμε εργαστεί πολύ σκληρά. Γνωρίζαμε τι διακυβευόταν για τον πλανήτη με τον COVID», δήλωσε ο Μπάνσελ σε συνέντευξή του. Το ίδιο ισχύει και με τον καρκίνο, πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η νόσος αγγίζει σχεδόν τους πάντες κάποια στιγμή.

Εκείνη η στιγμή χαράς ήταν σύντομη. «Αμέσως πέρασα στο: “Εντάξει, ποια είναι όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε τώρα;”», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna.

Για τον Ντιν Λι (Dean Li), πρόεδρο των Ερευνητικών Εργαστηρίων της Merck, η κατάσταση ήταν σε μεγάλο βαθμό η ίδια. Όταν ο Ελιάβ Μπαρ (Eliav Barr), επικεφαλής παγκόσμιας κλινικής ανάπτυξης της Merck, τηλεφώνησε στον Λι, είχε ήδη μία λίστα με επείγουσες εργασίες: προετοιμασία των δεδομένων για παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο για τον καρκίνο, προώθηση της αξιολόγησης από τον αμερικανικό FDA και εφαρμογή των δυνατών σημείων της μελέτης σε άλλες εξελισσόμενες δοκιμές.

«Δεν λες “αλληλούια”», θυμάται ο Λι. «Λες: “ξεκινάμε αμέσως!”».

Πώς Moderna και Μerck έφτασαν ως εκεί

Για τη Merck και τη Moderna, ήταν μια στιγμή που χτιζόταν εδώ και 10 χρόνια, σύμφωνα με οκτώ τωρινά και πρώην στελέχη των εταιρειών.

Όταν ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους το 2016 για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του καρκίνου, οι εταιρείες εργάζονταν ήδη για πάνω από έναν χρόνο σε μια ξεχωριστή κοινοπραξία εμβολίων. Για τη συνεργασία στον καρκίνο, η Merck κατέβαλε 200 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά το 2016, και άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Οι εταιρείες μοιράζονται τα έξοδα και τα κέρδη.

Εκείνη την εποχή, το Keytruda της Merck αναδευόταν σε κυρίαρχη δύναμη σε μια νέα κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors), τα οποία μπορούν να απελευθερώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να πολεμήσει τον καρκίνο, αφαιρώντας ένα φυσικό «φρένο». «Αυτό που δίδαξε το Keytruda στον κόσμο ήταν ότι, ναι, υπάρχει ανοσολογική αναγνώριση του καρκίνου, αλλά ο καρκίνος είναι έξυπνος στο να στήνει εμπόδια, και το Keytruda αφαιρεί αυτά τα εμπόδια», δήλωσε ο Μπαρ.

Στη συνέχεια, είπε, οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Merck, αναζήτησαν τρόπους να ενισχύσουν περαιτέρω το ανοσοποιητικό σύστημα, δοκιμάζοντας το Keytruda με ανοσοθεραπείες επόμενης γενιάς, όπως οι αναστολείς TIGIT. «Δεν λειτούργησε», είπε ο Μπαρ.

Ο Ταλ Ζακς (Tal Zaks), ο οποίος διετέλεσε ιατρικός διευθυντής (CMO) της Moderna από το 2015 έως το 2021, μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Ισραήλ το 1996 για να εργαστεί πάνω σε εμβόλια κατά του καρκίνου στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ. «Αποτύχαμε τότε, και αποτυγχάναμε για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ζακς.

Ο Ζακς, όμως, πίστευε ότι νέες τεχνολογίες βασισμένες στο mRNA σε συνδυασμό με αναστολείς σημείων ελέγχου, καθώς και η φθηνότερη γενετική αλληλούχιση (genetic sequencing), θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Η Moderna διέθετε την τεχνολογία mRNA, αλλά ως νέα εταιρεία, οι ακριβές κλινικές δοκιμές για τον καρκίνο ήταν μακριά από τις δυνατότητές της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε ότι η Moderna μίλησε με άλλες εταιρείες που διέθεταν αναστολείς σημείων ελέγχου, αλλά γνώριζε καλά τη Merck και πείστηκε από την εμπειρία της στη διεξαγωγή δοκιμών για το Keytruda.

Το Keytruda, το οποίο ο Λι της Merck αποκαλεί «θαυματουργό φάρμακο», χρησιμοποιείται έναντι 20 διαφορετικών τύπων καρκινικών όγκων και 45 τύπων και σταδίων καρκίνου. Ωστόσο, το ποιες ακριβώς πτυχές του όγκου στοχεύει το φάρμακο και γιατί ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα από άλλους, παραμένει μυστήριο.

Το ριβονουκλεϊκό οξύ, ή mRNA, υπάρχει σε κάθε κύτταρο του σώματος. Η δουλειά του είναι να μεταφέρει γενετικές οδηγίες από τον πυρήνα του κυττάρου στα μέρη που παράγουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Το εμβόλιο, γνωστό ως intismeran autogene, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, στοχεύοντας σε μεταλλάξεις που είναι μοναδικές για τους όγκους του κάθε ασθενούς.

Προηγούμενα εμβόλια κατά του καρκίνου που προσπάθησαν να εκπαιδεύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να στοχεύει μία ή δύο συγκεκριμένες μεταλλάξεις των όγκων είχαν αποτύχει.

Οι εταιρείες αποφάσισαν να δοκιμάσουν το εμβόλιο στο μελάνωμα, το οποίο παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς μεταλλάξεων από οποιονδήποτε άλλο καρκίνο και έναντι του οποίου οι αναστολείς σημείων ελέγχου είχαν ήδη ιστορικό επιτυχίας. Αποφάσισαν επίσης να το δοκιμάσουν σε ασθενείς με μελάνωμα αρχικού σταδίου μετά από χειρουργική αφαίρεση των όγκων τους. Αυτό έδωσε στις εταιρείες τον κρίσιμο χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου εμβολίου με βάση τον όγκο του ασθενούς, καθώς και πρόσθετο χρόνο στο ανοσοποιητικό τους σύστημα για να ανταποκριθεί.

Με την τεχνολογία mRNA, οι εταιρείες ήταν σε θέση να στοχεύσουν δεκάδες μεταλλάξεις. «Έχεις πολύ περισσότερες προσπάθειες προς τον στόχο και επομένως πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχεις», ανέφερε μέσω email ο συνιδρυτής της Moderna και επιστήμονας του MIT, Ρόμπερτ Λάνγκερ (Robert Langer).

Οι εταιρείες συνδύασαν το εμβόλιο με την ικανότητα του Keytruda να ενεργοποιεί τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού, τα οποία εντοπίζουν τα μη φυσιολογικά κύτταρα. «Το ιδιαίτερο στοιχείο με το Keytruda ήταν ότι εξαπολούσε τα “σκυλιά του πολέμου”», δήλωσε ο Λι.

Το εμβόλιο παρέχει 34 ειδικούς για τον κάθε ασθενή καρκινικούς στόχους ώστε να τους αναγνωρίσουν αυτά τα «σκυλιά», είπε, και χρειάζεται να λειτουργήσει μόλις ένας.

Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής

Και οι δύο εταιρείες πρόκειται να ωφεληθούν σημαντικά εάν το εμβόλιο εγκριθεί. Η έγκριση στις ΗΠΑ ενδέχεται να έρθει ακόμη και το επόμενο έτος.

Η Merck πρέπει να αντιμετωπίσει αργότερα αυτή τη δεκαετία τη λήξη της πατέντας του Keytruda, το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν το φάρμακο με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Για τη Moderna, προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας εν μέσω της κάμψης στη ζήτηση για τα εμβόλια COVID, καθώς και μια ενίσχυση στη φήμη της.

Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (Robert F. Kennedy Jr.), έχει ασκήσει κριτική στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA για μολυσματικές ασθένειες, χωρίς αποδείξεις, και ακύρωσε σχετικά έργα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της Moderna, οι οποίες είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 90% από την περίοδο αιχμής της πανδημίας, καταγράφουν άνοδο άνω του 130% από τότε που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του εμβολίου. Οι αναλυτές της Wall Street βλέπουν τις πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως το 2030 και τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Η επόμενη δοκιμασία είναι να διαπιστωθεί εάν η προσέγγιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει σε καρκίνους με λιγότερες μεταλλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα, των νεφρών και του παγκρέατος.

Στο άμεσο μέλλον, οι εταιρείες σχεδιάζουν να εμβαθύνουν στα δεδομένα για το μελάνωμα, ώστε να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω το εμβόλιο. «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία μας έκδοση για το intismeran», δήλωσε ο Μπάνσελ.

Η μετάφραση έγινε με χρήση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης

Πηγή: Reuters