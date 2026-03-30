Το Υπουργείο Υγείας και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νοτίου Αιγαίου παρέχουν νέα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να μετακινηθούν από τα νοσοκομεία που ήδη υπηρετούν σε μονάδες υγείας νησιών, με σκοπό να καλυφθούν ιατρικές ανάγκες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου που έρχεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ, τα κίνητρα αφορούν τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία σε Τήνο, Καρλόβασι Σάμο, Μύκονο, ‘Ιο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, ‘Ανδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηρακλειά, Φούρνους και Σπέτσες.

Τα οικονομικά κίνητρα

Πρόσθετη των τακτικών αποδοχών μηναία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ,

Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής),

Πλήρης κάλυψη εξόδων διαμονής

Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους γιατρούς που επιθυμούν να μεταφερθούν.

Η μετακίνηση έχει διάρκεια ενός μηνός, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο της παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@2dype.gov.gr.

Ακόμη, στο πλαίσιο της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου για τη στήριξη απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, θα δοθεί επιπλέον σε γιατρούς που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων το ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως, πέραν των τακτικών αποδοχών.

Οι γιατροί που υπηρετούν στα παρακάτω νησιά θα ενισχυθούν οικονομικά:

Αγκίστρι

Αντικύθηρα

Πόρος

Σπέτσες

‘Υδρα

‘Αγιος Ευστράτιος

Ψαρά

Οινούσσες

Ανάφη

Σίκινος

Λειψοί

Αστυπάλαια

Κάσος

Κέα

Νίσυρος

Κίμωλος

Δονούσα

Κουφονήσια

Χάλκη

Ψέριμος κ.ά.

Σημειώνεται ότι η δωρεά αφορά συνολικά 50 μικρά νησιά της χώρας.