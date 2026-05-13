Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 1.700 άτομα τέθηκαν σε καραντίνα μέσα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό. Αιτία ήταν ο θάνατος ενός επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από νοροϊό.

Συγκεκριμένα, το πλοίο Ambassador Cruise Line με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία, έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό χθες όταν ένας 90χρονος επιβάτης πέθανε και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού (εκδηλώνει οξεία συμπτώματα γαστρενετερίτιδας), δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Το πλοίο έφτασε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο Bordeaux προερχόμενο από το Brest, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το AFP από τις υγειονομικές αρχές.

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, έκανε στάσεις στο Μπέλφαστ, στο Λίβερπουλ και στο Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, απ’ όπου προβλέπεται κανονικά να αναχωρήσει ξανά με προορισμό την Ισπανία. Πάντως, οι πρώτες αναλύσεις πάνω στο πλοίο δεν έδειξαν ύπαρξη εστίας νοροϊού, όμως αναμένονται τα αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπορντό, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Η υπόθεση όμως δεν έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.