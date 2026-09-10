Νευροχειρουργός εξηγεί τις παρενέργειες και τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Το 2021, ένας επιχειρηματίας από την Αυστρία είχε ζητήσει από τον γιατρό, Αναστάσιο Τσόγκας, την ιατρική του άποψη πάνω στην ιδέα του να κάνει πλασμαφαιρέσεις σε πλούσιους, φυσικά ο νευροχειρουργός τον απέτρεψε.

Ο γιατρός Αναστάσιος Τσόγκας εξηγεί ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι από την πλασμαφαίρεση:

Λόγω της εμπειρίας του κ. Τσόγκας από την εντατική και έχοντας κάνει πολλές φορές αιμοκαθάρσεις σε ασθενείς (πρόκειται για παραπλήσια ιατρική πράξη), εξήγησε πως πίσω από την συγκεκριμένη θεραπεία ελλοχεύουν μεταξύ άλλων κίνδυνοι για θρομβώσεις και λοιμώξεις.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Αναστάσιος Τσόγκας στην ανάρτησή του στο Instagram, η πλασμαφαίρεση είχε «πλασαριστεί» εκείνη την εποχή ως μια θεραπεία για τα ναρκωτικά το αλκοόλ και ένα ελιξίριο, όπως λέει, της αιώνιας νεότητας.

Η ανάρτηση του νευροχειρουργού: