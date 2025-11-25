Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου διοργανώνει ένα εξαιρετικά σημαντικό live webinar με εισηγητή τον παγκοσμίου φήμης κλινικό ψυχολόγο Δρ. Tony Attwood, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς παγκοσμίως στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Ο Δρ. Attwood θα παρουσιάσει τους ορισμούς του αυτισμού σύμφωνα με το DSM-5 και θα αναλύσει τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τις αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Θα παρουσιαστούν επίσης προτεινόμενα εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσης, καθώς και οι συχνότερες συννοσηρές καταστάσεις που συναντώνται στον αυτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο CAT-kit (Cognitive Affective Training), ένα ολοκληρωμένο εργαλείο Γνωστικής Συναισθηματικής Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει διαδραστικές και απολύτως κατατοπιστικές δραστηριότητες. Το υλικό του CAT-kit ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία γύρω από εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα, παρέχοντας μέσα για την αποσαφήνιση κοινωνικών σχέσεων, την καταγραφή διακυμάνσεων της διάθεσης και τη δόμηση συζητήσεων για τον τρόπο σκέψης και το συναίσθημα.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής διαθέσιμες στο diepistimoniko.gr

Ο καθηγητής Tony Attwood ζει στην Αυστραλία και ειδικεύεται στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος στο Πανεπιστήμιο Griffith του Κουίνσλαντ. Έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε πολυάριθμα Αυστραλοασιατικά και διεθνή συνέδρια, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και οικογένειες σε όλο τον κόσμο.

Με απλό αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο και με βάση την πλούσια ερευνητική και κλινική του εμπειρία, ο Δρ. Tony Attwood προσφέρει ουσιαστική γνώση και πρακτικές κατευθύνσεις σε επαγγελματίες, γονείς και άτομα στο φάσμα του αυτισμού, συμβάλλοντας στη βαθύτερη κατανόηση των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος.