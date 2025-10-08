Μια καρδιοχειρουργική επέμβαση που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, με μια τεχνική που δεν είναι μόνο ελάχιστα επεμβατική, όπως τονίζουν οι ειδικοί, αλλά και πρωτοποριακή, όπως θα δούμε παρακάτω.

Η «υπογραφή» της πρωτοποριακής αυτής επέμβασης, προέρχεται από την Τοσκάνη και είναι του γιατρού Giacomo Bianchi, ενδοσκοπικού καρδιοχειρουργού της ομάδας καρδιοχειρουργικής της Fondazione Monasterio, υπό τη διεύθυνση του γιατρού Marco Solinas.

Η επέμβαση

Πάμε πίσω στο χρόνο και φτάνουμε στην επέμβαση. Τις τελευταίες ημέρες, ο γιατρός από τη Φλωρεντία πραγματοποίησε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού διεθνούς συνεδρίου στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επέμβαση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από το Fondazione Monasterio, σε έναν 42χρονο ασθενή με «πολύ κατεστραμμένη» μιτροειδή βαλβίδα, πραγματοποιήθηκε με μια «πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική τεχνική». Και εξηγεί: «Μια μικρή τομή δύο εκατοστών και η χρήση ενός ενδοσκοπίου 3D, χωρίς να ανοίξει ο θώρακας. Ο γιατρός Bianchi επισκεύασε λοιπόν τη βαλβίδα «με το χέρι», χρησιμοποιώντας νεοχορδές από Goretex, μια τεχνική πολύπλοκη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική, επισκευάζοντας πλήρως τη βλάβη της βαλβίδας».

«Μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα μας, που παρακολουθήθηκε ζωντανά από ειδικούς από όλο τον κόσμο. Μια αναγνώριση που επιβραβεύει την αφοσίωση και την αριστεία της καρδιοχειρουργικής μας. Συγχαρητήρια στον Δρ Bianchi και σε όλη την ομάδα», γράφουν από τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του Monasterio.

Ποιος είναι ο Giacomo Bianchi

Ο Giacomo Bianchi είναι καρδιοχειρουργός στο Ospedale del Cuore. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Μεταφραστική Έρευνα και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δευτέρου επιπέδου στην Καρδιαγγειακή Παθολογία. Κύριο ενδιαφέρον του δίνεται στην ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική και τη χειρουργική καρδιακής ανεπάρκειας (επαναγγείωση, χειρουργική επέμβαση βαλβίδων, συσκευές μηχανικής υποβοήθησης και μεταμόσχευση).

Ποιος είναι ο Marco Solinas

O Δρ. Marco Solinas, το 2000, διορίστηκε σε θέση Συμβούλου Καρδιοχειρουργικής στο «Ospedale del Cuore, Fondazione Toscana G. Monasterio», Μάσσα, Ιταλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μάρκο ήταν υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της σύγχρονης Καρδιοχειρουργικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της εποπτείας στην Ιταλία και την Ευρώπη. Κατά την απουσία του Προϊσταμένου του Τμήματος, ο Μάρκο ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας. Ο Μάρκο ασχολείται επίσης με τη διαχείριση των διατμηματικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές δεξιότητες και στη διαπραγμάτευση και διαχείριση συγκρούσεων. Στον παραπάνω ρόλο, ο Μάρκο παρακολούθησε το σεμινάριο της Ιταλικής Εταιρείας Καρδιοχειρουργικής με θέμα «Η Ευθύνη της Νέας Εταιρικής Διοίκησης και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του Τμήματος» Μπολόνια, 27-28 Απριλίου 2001.

Ο Μάρκο έχει συντονίσει ομάδες εργασίας για τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων. Επιπλέον, ο Μάρκο έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και λειτουργία της βάσης δεδομένων του νοσοκομείου και των ψηφιακών ιατρικών αρχείων. Τον Ιούλιο του 2010, ο Μάρκο διορίστηκε Σύμβουλος Καρδιοχειρουργικής στο Imperial College University Imperial College trust, Hammersmith, Λονδίνο, για να ηγηθεί ενός συγκεκριμένου έργου για την ανάπτυξη ελάχιστα επεμβατικής μιτροειδούς και αορτικής χειρουργικής. Τον Μάιο του 2014, ο Μάρκο διορίστηκε σε αναπληρωματική θέση Διευθυντή της Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων “Ospedale del Cuore, Fondazione Toscana G. Monasterio”, Μάσσα, Ιταλία. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως σήμερα, είναι Διευθυντής της Μονάδας Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων “Ospedale del Cuore, Fondazione Toscana G. Monasterio”, Μάσσα, Ιταλία. Ο Μάρκο είναι επίσης συνδιευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου II με τίτλο «Καινοτομία στην καρδιοχειρουργική: πρόοδοι στην ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική» – Ινστιτούτο Επιστημών Ζωής της Scuola Superiore Sant’Anna – Fondazione G. Monasterio Regione Toscana-CNR- II και III έκδοση.