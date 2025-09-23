Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και ζήτησε προσοχή στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι οργανισμοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας επιβεβαίωσαν την ασφάλεια της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, αποκρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνδέεται με τον αυτισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και με τα παιδικά εμβόλια.

Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Χθες (22/9), η βρετανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων ανακοίνωσε ότι η χρήση της παρακεταμόλης είναι ασφαλής.

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε αορίστως σε μελέτες σχετικά με ενδεχόμενη σύνδεση, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από μετέπειτα έρευνες. «Αυτή η έλλειψη αναπαραγωγιμότητας απαιτεί πραγματικά προσοχή στην εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων», προειδοποίησε.

Αψηφώντας τους ιατρικούς θεσμούς που επικαλούνται δεδομένα σειράς μελετών που δείχνουν ότι η χρήση της ακεταμινοφαίνης, της δραστικής ουσίας του Tylenol, είναι ασφαλής για τις εγκύους, ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο για να παράσχει ιατρικές συμβουλές προς τις εγκύους και τους γονείς μικρών παιδιών προειδοποιώντας τους να μην λαμβάνουν ή χορηγούν το αναλγητικό.

Δήλωσε επίσης πως θεωρεί ότι τα κοινά παιδικά εμβόλια δεν πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα ή σε τόσο μικρή ηλικία.

Όταν ερωτήθηκε για τα εμβόλια, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση».