Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες του για τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, συνιστώντας τα ως μακροχρόνια θεραπεία για την πάθηση αυτή που πλήττει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Η πρώτη, υπό όρους, οδηγία του ΠΟΥ αφορά τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 από ενήλικες –εξαιρούνται οι έγκυες– για τη μακροχρόνια θεραπεία της παχυσαρκίας ενώ η δεύτερη συνιστά τον συνδυασμό των φαρμάκων αυτών με μια υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο ΠΟΥ θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τις κατευθυντήριες οδηγίες του για την κλινική διαχείριση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είπε ότι η σημερινή αυτή απόφαση «αναγνωρίζει ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια ασθένεια που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ολιστική και ισόβια φροντίδα» αλλά προειδοποίησε ότι τα φάρμακα από μόνα τους δεν θα επιλύσουν αυτήν την παγκόσμια κρίση.

Τα φάρμακα, που κυκλοφορούν εδώ και μια δεκαετία με τις εμπορικές ονομασίες Ozempic, Wegony, Mounjaro κ.α. στόχευαν αρχικά στην αντιμετώπιση του διαβήτη αλλά εδώ και χρόνια χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους. Αποκαλούνται «αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1» επειδή μιμούνται τη δράση αυτής της ορμόνης που βοηθά στην έκκριση ινσουλίνης και προκαλεί αίσθημα κορεσμού.

Στελέχη του ΠΟΥ σημείωσαν ωστόσο ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στο εξής θα είναι η πρόσβαση στα φάρμακα αυτά. Ακόμη και αν αυξηθεί ταχύτατα η παραγωγή, οι θεραπείες GLP-1 προβλέπεται ότι θα φτάσουν σε ποσοστό μικρότερο του 10% των πασχόντων μέχρι το 2030. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η ισότιμη πρόσβαση. Χωρίς συντονισμένη δράση, τα φάρμακα αυτά θα διευρύνουν το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των χωρών», προειδοποίησε ο Τέντρος.

Τον Σεπτέμβριο ο ΠΟΥ είχε προσθέσει τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη, τις δραστικές ουσίες των φαρμάκων Ozempic (Novo Nordisk) και Mourjano (Eli Lilly) στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι σημερινές οδηγίες αφορούν ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 30. Προτείνονται τρεις δραστικοί παράγοντες, η σεμαγλουτίδη, η τιρζεπατίδη και ένα παλαιότερο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας, η λιραγλουτίδη.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, περισσότεροι από 3,7 εκατ. άνθρωποι πέθαναν το 2022 από ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από παχυσαρκία μπορεί να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Η «επιδημία παχυσαρκίας» έχει και σημαντικές οικονομικές συνέπειες αφού ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι το παγκόσμιο κόστος θα μπορούσε να φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2030.

«Εάν δεν αλλάξουμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την κατάσταση, η πίεση στα συστήματα υγείας θα καταστεί μη βιώσιμη» είπε ο Τζέρεμι Φάραρ, γενικός υποδιευθυντής του ΠΟΥ, αρμόδιος για την προώθηση της υγείας, την πρόληψη και την καταπολέμηση ασθενειών.

Πηγή: ΑΠΕ