Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Δείγματα καρκίνου του εντέρου που έχουν αποθηκευτεί έως και εδώ και έναν αιώνα θα αναλυθούν σε μια προσπάθεια να λυθεί η μυστηριώδης έξαρση της νόσου στους νέους. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των καρκίνων του εντέρου εξακολουθεί να εντοπίζεται σε ενήλικες τρίτης ηλικίας, η αύξηση του αριθμού νεότερων ασθενών έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο.

Αυτό περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου έχουν αυξηθεί κατά 75% στους νέους κάτω των 24 ετών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 – αλλά οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν γιατί.

Το υπόγειο στο Εθνικό Νοσοκομείο Εντέρου του St Mark’s του Λονδίνου διαθέτει μια μοναδική συλλογή δεκάδων χιλιάδων αρχειοθετημένων δειγμάτων καρκίνου. Αυτά υποβάλλονται τώρα σε προηγμένη επιστημονική ανάλυση για να κατανοηθεί τι προκάλεσε κάθε καρκίνο και τι έχει αλλάξει με την πάροδο των δεκαετιών.

Η Holly, 27 ετών, είναι μία από τους ολοένα και περισσότερους νέους που προσβάλλονται από την ασθένεια. Το φούσκωμα και η απώλεια βάρους της αρχικά αποδόθηκαν στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, μέχρι που αρρώστησε τόσο πολύ που κατέληξε στα επείγοντα. Η νεαρή ηθοποιός διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο του εντέρου και χρειάστηκε επιθετική θεραπεία όταν ήταν μόλις 23 ετών.

Η Holly είπε ότι «η έντονη χημειοθεραπεία με επηρέασε με τρόπους που δεν πίστευα ποτέ ότι θα γινόταν» και «το πιο δύσκολο ήταν απλώς να αποδεχτώ ότι η ζωή μου δεν θα είναι η ίδια».

Τώρα ζει με στομία και χρειάζεται τακτική παρακολούθηση. Η Holly είναι ελεύθερη νόσου εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια και σχεδιάζει τον γάμο της, αλλά λέει ότι υπάρχουν μέρες που η διάγνωση σε τόσο νεαρή ηλικία την κάνει να «ουρλιάζει και να κλαίει».

«Όλα μου φαίνονται πραγματικά άδικα και σκέφτομαι, γιατί εγώ;» Η επιστήμη δεν έχει ούτε αυτή μια σαφή απάντηση. Έχουν προταθεί τα πάντα, από την παχυσαρκία και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, μέχρι τα αντιβιοτικά και το μικροβίωμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα μικροπλαστικά.

«Ο καρκίνος του εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα», δήλωσε ο καθηγητής Kevin Monahan, σύμβουλος γαστρεντερολόγος στο νοσοκομείο St Mark’s.

«Πρέπει να αναπτύξουμε τρόπους για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αποτελεσματικά αυτούς τους καρκίνους», πρόσθεσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά έχουν αυξηθεί κατά 51% σε άτομα ηλικίας 25-49 ετών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αν και η πλειονότητα των καρκίνων του εντέρου εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ενήλικες τρίτης ηλικίας. Ο Monahan είπε ότι τα αρχεία περιέχουν δείγματα από κάθε ασθενή με καρκίνο του εντέρου που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, καθιστώντας το μια «μοναδική πηγή πιθανώς οπουδήποτε στον κόσμο» για την αποκάλυψη αιτιών της νόσου σε νέους ανθρώπους.

Οι καρκίνοι του εντέρου και τα συνοδά βακτήρια του εντέρου έχουν διατηρηθεί σε παραφίνη.

Αποστέλλονται στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR) για λεπτομερή μοριακή ανάλυση, η οποία κατέστη δυνατή μόλις πρόσφατα. Διαφορετικές αιτίες καρκίνου αφήνουν διαφορετικά σημάδια ή υπογραφές στο DNA των κυττάρων που έχουν γίνει καρκινικά. Η παρακολούθηση του πόσο συχνές είναι οι διαφορετικές υπογραφές με την πάροδο του χρόνου ελπίζεται ότι θα δείξει την πιθανή αιτία του καρκίνου στους νέους.

Ο καθηγητής Trevor Graham, από το ICR, δήλωσε: «Η βασική μας ιδέα είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος του μικροβίου E. coli που ζει στο έντερο των νέων σήμερα, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν». Πιστεύεται ότι αυτά τα βακτήρια απελευθερώνουν τοξίνες που βλάπτουν το DNA μέσα στον ιστό του εντέρου, μετατρέποντάς τον σε καρκινικό. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί αυτά τα βακτήρια είναι πιο συνήθη τώρα;

«Αν αυτά τα λεγόμενα κακά μικρόβια προκαλούν την αύξηση των καρκίνων, θα πρέπει να δούμε ότι η υπογραφή αυτών των κακών μικροβίων, η ζημιά, ήταν σπάνια στο παρελθόν και γίνεται ολοένα και πιο συχνή καθώς προχωράμε προς το σήμερα μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε και άλλες ιδέες», δήλωσε ο Graham. Όμως ό,τι κι αν κρύβεται πίσω από την αύξηση, είπε ότι «τα αρχεία είναι ένας πραγματικός θησαυρός» προσθέτοντας: «Νομίζω ότι η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο».

Πηγή: BBC News