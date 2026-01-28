Οι άνδρες αρχίζουν να εμφανίζουν στεφανιαία νόσο αρκετά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες, με τις διαφορές να γίνονται εμφανείς ήδη από τα μέσα της δεκαετίας των 30, σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη περισσότερων από 30 ετών παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «Northwestern Medicine».

Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει σταθερά ότι οι άνδρες τείνουν να εμφανίζουν καρδιοπάθειες νωρίτερα από τις γυναίκες. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης έχουν γίνει πιο παρόμοιοι μεταξύ των δύο φύλων. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά δεν έχει μειωθεί, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές προκαλεί έκπληξη.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of the American Heart Association», αναλύθηκαν δεδομένα από τη μελέτη CARDIA, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 5.100 ενήλικες ηλικίας 18-30 ετών στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και παρακολουθήθηκαν μέχρι το 2020. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς κατά την εγγραφή, οπότε οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν πότε άρχισε να αποκλίνει ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στους άνδρες το ποσοστό εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου έφτασε στο 5% περίπου επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες (50,5 έναντι 57,5 ετών). Η διαφορά οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη στεφανιαία νόσο. Οι άνδρες έφτασαν σε ποσοστό 2% στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα από τις γυναίκες, ενώ τα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν παρόμοια και οι διαφορές στην καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίστηκαν αργότερα στη ζωή.

Οι επιστήμονες εξέτασαν κατά πόσο διαφορές στην αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, το σάκχαρο αίματος, το κάπνισμα, τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και το σωματικό βάρος θα μπορούσαν να εξηγήσουν την πρώιμη εμφάνιση καρδιοπάθειας στους άνδρες. Αν και ορισμένοι παράγοντες, ιδιαίτερα η υπέρταση, εξηγούσαν μέρος της διαφοράς, η συνολική καρδιαγγειακή υγεία δεν εξηγούσε πλήρως τη διαφορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλοι βιολογικοί ή κοινωνικοί παράγοντες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν το πότε άνοιξε το χάσμα του κινδύνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άνδρες και γυναίκες είχαν παρόμοιο καρδιαγγειακό κίνδυνο έως τις αρχές της δεκαετίας των 30. Γύρω στην ηλικία των 35 ετών, όμως, ο κίνδυνος για τους άνδρες άρχισε να αυξάνεται ταχύτερα και παρέμεινε υψηλότερος έως τη μέση ηλικία. Οι προσπάθειες προσυμπτωματικού ελέγχου και πρόληψης της καρδιοπάθειας συχνά επικεντρώνονται σε άτομα άνω των 40 ετών. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να παραβλέπει ένα κρίσιμο χρονικό «παράθυρο».

Μια σημαντική πρόκληση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά προληπτικής φροντίδας στις ΗΠΑ για άτομα ηλικίας 18 έως 44 ετών είναι ιδιαίτερα άνισα. Οι γυναίκες είναι περισσότερες από τέσσερις φορές πιο πιθανό να πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως λόγω γυναικολογικών και μαιευτικών επισκέψεων.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η ενθάρρυνση των προληπτικών επισκέψεων στους νεαρούς άνδρες θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της καρδιακής υγείας και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

