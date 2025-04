Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Τσαρούχας, Ορθοπεδικός Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μια από τις σημαντικότερες αρθρώσεις του σώματός μας είναι αυτή του ισχίου στην οποία το μηριαίο οστό αρθρώνεται με τη λεκάνη. Η ομαλή λειτουργία της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όρθια στάση, τη βάδιση, το τρέξιμο και το άλμα. Με το πέρασμα των ετών συσσωρεύονται εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην περιοχή οι οποίες οδηγούν σε σταδιακή καταστροφή του χόνδρου που επενδύει τις επιφάνειες των οστών που αρθρώνονται. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα και ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπων.

Οστεοαρθρίτιδα ισχίου

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι μια συχνή πάθηση, εμφανίζεται συνήθως μετά τα 60 έτη και προκαλεί σημαντικό βαθμό αναπηρίας και πτώση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τα κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος κατά την κίνηση της άρθρωσης ο οποίος σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να εμφανίζεται και σε ηρεμία, η δυσκαμψία και η βράχυνση του σκέλους η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της σπονδυλικής στήλης (πχ οσφυαλγία/ισχιαλγία) και του γόνατος. Οι ασθενείς έχουν χαρακτηριστική δυσκολία σε απλές καθημερινές κινήσεις, όπως να φορέσουν τις κάλτσες τους ή να περιποιηθούν τα νύχια των ποδιών.

Παρόμοια εικόνα μπορεί να προκληθεί και από άλλες παθήσεις του ισχίου, όπως η μετατραυματική αρθρίτιδα και η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να εμφανιστούν και σε νεότερους ασθενείς, μετά από τραυματισμό της περιοχής (πχ κάταγμα του ισχίου, κάταγμα της λεκάνης) ή στο πλαίσιο άλλης παθολογίας (πχ διαταραχές της πήξης του αίματος, φαρμακευτική αγωγή νεοπλασμάτων, χρήση κορτιζόνης). Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού γεννιέται με ανατομικές ιδιαιτερότητες στην άρθρωση του ισχίου (δυσπλασία, συγγενές εξάρθρημα) που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση πρώιμης αρθρίτιδας του ισχίου.

Μέθοδος ASI (Anterior Supine Intermuscular)

Η θεραπεία στα αρχικά στάδια είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία και περιορισμό της δραστηριότητας. Η ριζική θεραπεία είναι η ολική αρθροπλαστική. Η πλέον εξελιγμένη τεχνική για την επέμβαση είναι η μέθοδος ASI (Anterior Supine Intermuscular) που εφαρμόζεται στην Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών από τον Δρ. Ιωάννη Τσαρούχα.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ASI είναι πολλά και προέρχονται από την ελάχιστα τραυματική φιλοσοφία της, καθώς διενεργείται με μικρή τομή (5 – 6 εκατοστά) στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου χωρίς να τέμνονται μυς και τένοντες της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος και η ανάγκη για μετάγγιση, βραχύνεται η νοσηλεία και επιτρέπεται η γρήγορη κινητοποίηση και αποκατάσταση του ασθενούς. Ο ελάχιστος τραυματισμός της περιοχής και η ταχεία αποκατάσταση μετά την επέμβαση συμβάλλει στην αποφυγή επιπλοκών που είναι σχετικά συχνές με άλλες παλαιότερες τεχνικές, όπως η θρόμβωση, η μεγάλη αιμορραγία και τα προβλήματα του αναπνευστικού. Η μέθοδος ASI είναι ιδανική για υπέρβαρους ασθενείς, αφού στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου δεν υπάρχει σημαντική ποσότητα υποδόριου λίπους, ενώ χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στις επεμβάσεις αναθεώρησης της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου. Οι επεμβάσεις αναθεώρησης είναι από τις δύσκολες και τεχνικά απαιτητικές επεμβάσεις που γίνονται στις περιπτώσεις που πρέπει να αντικατασταθεί η παλαιά πρόθεση (λόγω χαλάρωσης, φλεγμονής, κατάγματος κτλ.). Η ελάχιστα επεμβατική φιλοσοφία της ASI μειώνει τις επιπλοκές που συνοδεύουν αυτά τα ιδιαίτερα χειρουργεία.

Μια από τις πλέον ενοχλητικές επιπλοκές της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου είναι η ανισοσκελία που μπορεί δημιουργηθεί μετά την εμφύτευση της πρόθεσης. Μπορεί να προκύψει σημαντική ανισοσκελία η οποία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους ασθενείς.

Η Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια έχει δώσει λύση στο πρόβλημα της ανισοσκελίας με τη χρήση διεγχειρητικού ελέγχου κλινικά και ακτινολογικά, ώστε ακόμα και μικρή ανισοσκελία να διορθώνεται μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Η τελευταία καινοτομία της κλινικής αφορά στην τελειοποίηση του διεγχειρητικού πρωτοκόλλου για την αποφυγή της ανισοσκελίας με τη χρήση ενός λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της διαφοράς του μήκους των δυο κάτω άκρων μετά από ψηφιακή ακτινογραφία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η χρήση του νέου πρωτοκόλλου οδήγησε σε ακόμα πιο καλά αποτελέσματα ως προς την αποφυγή της ανισοσκελίας και στην περεταίρω μείωση της διάρκειας της επέμβασης, όπως φάνηκε στη μελέτη της κλινικής που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology με τον τίτλο “A new method for intraoperative assessment of leglength, sizing and placement of the components in total hip replacement”.

Η Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με διευθυντή το Δρ. Ιωάννη Τσαρούχα θεωρείται από τις πρωτοπόρους στη χειρουργική του ισχίου με τη μέθοδο ASI. Η τελευταία διάκρισή της είναι η επιλογή της ως το μοναδικό κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη για την εκπαίδευση στην τεχνική ASI. Η επιλογή της κλινικής μας για να επιτελέσει το ρόλο αυτό ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς αξιολόγησης από εκπροσώπους της εταιρείας Zimmer Biomet ως προς τον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής από τη χειρουργική μας ομάδα και την επάρκεια των υποδομών του Νοσοκομείου μας σε συνάρτηση με το μεγάλο αριθμό επιτυχών επεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει (πάνω από 3.000 περιστατικά).

Ήδη από το Φεβρουάριο του 2019 μέχρι σήμερα η κλινική και το νοσοκομείο μας έχουν φιλοξενήσει πάνω από 50 επισκέπτες ορθοπαιδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα και δήλωσαν απολύτως ικανοποιημένοι από το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν.

