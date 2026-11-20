Στην κορύφωσή της βρίσκεται η φετινή εμβολιαστική περίοδος, με περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο δόσεις αντιγριπικού εμβολίου να έχουν ήδη χορηγηθεί, στην πλειονότητά τους δωρεάν στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, ανεξαρτήτως ασφάλισης (ακόμη και σε ανασφάλιστους).

Σύμφωνα με τον Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανώλη Κατσαράκη, και τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρο Σαπουνά, οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην τροφοδοσία οφείλονταν σε τεχνικό ζήτημα μιας συγκεκριμένης εταιρείας και αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί πλήρως έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας (23–25 Νοεμβρίου).

Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των αντιγριπικών εμβολίων

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Κατσαράκης διευκρίνισε ότι οι συνολικές προπαραγγελίες των φαρμακείων ανέρχονται σε περίπου 3.100.000 δόσεις, όσες και πέρυσι, επισημαίνοντας πως τα εκκρεμή εμβόλια της συγκεκριμένης εταιρείας, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 40% των προπαραγγελιών της, θα παραδοθούν στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου. Παράλληλα, υπενθύμισε την ανάγκη εμβολιασμού και κατά του πνευμονιόκοκκου, για το οποίο ωστόσο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εμβόλια στην αγορά και πως οι τεχνικής φύσεως καθυστερήσεις μιας εταιρείας θα έχουν επιλυθεί οριστικά από τη Δευτέρα (23/11). Όπως τόνισε, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά και κάλεσε όσους έχουν ένδειξη να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Οι ελλείψεις φαρμάκων και η χρήση γενοσήμων

Τόσο ο κ. Κατσαράκης όσο και ο κ. Σαπουνάς αναφέρθηκαν επίσης στην επάρκεια φαρμάκων και στην αξιοπιστία των γενοσήμων: