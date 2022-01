Ένα αυτοάνοσο νόσημα μπορεί να οδηγήσει σε άλλο

Ζήσης Ψάλλας

Ερευνητές στο University of Colorado Anschutz Medical Campus ανακάλυψαν ότι η ύπαρξη μιας αυτοάνοσης νόσου μπορεί να οδηγήσει σε άλλη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Immune Network.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα ποντίκια με ρευματοειδή αρθρίτιδα που προκαλείται από αντισώματα στις αρθρώσεις τους συνέχισαν να αναπτύσσουν βλάβες στη σπονδυλική στήλη παρόμοιες με αυτές της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας (AxSpA) που προκαλεί σύντηξη και κάμψη της σπονδυλικής στήλης.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι μια αυτοάνοση ασθένεια, όπως η φλεγμονώδης αρθρίτιδα, μπορεί να οδηγήσει σε μια δευτερογενή αυτοάνοση ασθένεια όπως η AxSpA», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Nirmal Banda, καθηγητής στο τμήμα ρευματολογίας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. «Αυτή η ενδιαφέρουσα συσχέτιση ασθενειών μπορεί να οφείλεται στη δέσμευση αυτοαντισωμάτων κατά του κολλαγόνου στη σπονδυλική στήλη ή σε κάποια αλλαγή του ανοσοποιητικού συστήματος που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση».

Τα ίδια αντισώματα κατά του κολλαγόνου υπάρχουν επίσης σε ανθρώπους με αρθρίτιδα. Επιτίθενται άμεσα στον χόνδρο μιας άρθρωσης με αποτέλεσμα τη φλεγμονή και τον πόνο.

Ο Banda σημείωσε ότι κάθε ποντίκι που έλαβε ένεση με αντισώματα κολλαγόνου ανέπτυξε αρθρίτιδα και στη συνέχεια καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης σύμφωνα με την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.

«Άρχισα να παρατηρώ τον πολλαπλασιασμό των οστών στη σπονδυλική στήλη και τη σύντηξη των σπονδύλων», είπε. «Οι κανονικοί χώροι μεταξύ των σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες εξαφανίζονταν. Είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους με AxSpA. Πιστεύω ότι είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε αυτή τη σύνδεση».

Αλλά το πώς ακριβώς μια αυτοάνοση ασθένεια θα μπορούσε να προκαλέσει μια άλλη είναι ένα μυστήριο που ο Banda ελπίζει να διερευνήσει. «Θέλω να μάθω ποιος είναι ο μηχανισμός», είπε.

Στο μεταξύ, όσοι πάσχουν από ένα αυτοάνοσο νόσημα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε περίπτωση που εμφανίσουν κάποιο άλλο. «Πιστεύω ότι λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντός μας βλέπουμε μια αύξηση των αυτοάνοσων ασθενειών. Υπάρχουν ήδη συνδέσεις μεταξύ της νόσου των ούλων και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της ξηρής μορφής της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας με την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας που χρειάζεται περαιτέρω εξερεύνηση».

Πηγή: A Potential New Mouse Model of Axial Spondyloarthritis Involving the Complement System. Immune Network, 2021; 21 (6) DOI: 10.4110/in.2021.21.e45.