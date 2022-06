Ένας νέος τρόπος μείωσης της υπερευαισθησίας των κυττάρων του ανοσοποιητικού σε αλλεργιογόνες ουσίες

Ζήσης Ψάλλας

Για πρώτη φορά, επιστήμονες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Messerli του MedUni Vienna, του Vetmeduni Vienna και του Πανεπιστημίου της Βιέννης πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή και έδειξαν ότι στοχευμένα διατροφικά μέτρα μπορούν να μειώσουν την επιβάρυνση των συμπτωμάτων στις αλλεργικές αντιδράσεις.

Στις αλλεργίες ένα υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα θέτει το σώμα σε εγρήγορση και αναστέλλει την επαρκή απορρόφηση σιδήρου, παρόλο που αυτό είναι ακριβώς το μικροθρεπτικό συστατικό που απαιτείται για να μετριαστεί η υπερβολική αντίδραση. Για να αντισταθμίσει τις μικροδιατροφικές ελλείψεις στα ανοσοποιητικά κύτταρα, η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε μια παστίλια που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με διπλό τυφλό, ελεγχόμενο με εικονικό φάρμακο τρόπο, ως μέρος της μελέτης.

Η παστίλια βασίζεται στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος βήτα-λακτοσφαιρίνη από αγελάδες, η οποία δρα ως φορέας πολλών μικροθρεπτικών συστατικών. «Χάρη σε αυτόν τον φορέα, η απορρόφηση λαμβάνει χώρα μέσω της λέμφου αντί των αιμοφόρων αγγείων -με άλλα λόγια, ακριβώς όπου τα ανοσοκύτταρα είναι παρόντα σε αφθονία διασφαλίζοντας την πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών με στοχευμένο τρόπο», εξηγεί η επικεφαλής της μελέτης Franziska Roth-Walter.

Δεδομένου ότι ένα δισκίο περιέχει μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα σιδήρου, λιγότερο από 1 mg, δεν θεωρείται συμπλήρωμα σιδήρου. Αντίθετα, τα μικροθρεπτικά συστατικά είναι σε κατάλληλη μορφή για να μεταφερθούν από την πρωτεΐνη ορού γάλακτος βήτα-λακτοσφαιρίνη και επομένως στα κύτταρα του ανοσοποιητικού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η συμπλήρωση με αυτήν την παστίλια μείωσε σημαντικά την επιβάρυνση των συμπτωμάτων σε άτομα με αλλεργία στη γύρη σημύδας και χόρτου.

Επιπρόσθετα, μετά από έξι μήνες λήψης, υπήρξε μια βελτίωση που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση σιδήρου των κυκλοφορούντων μονοκυττάρων και των παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Η συμπλήρωση με την παστίλια οδήγησε σε μείωση κατά 45% της βαθμολογίας συνδυασμένων συμπτωμάτων φαρμακευτικής αγωγής, ένα μέτρο για τα συμπτώματα και τη χρήση φαρμάκων, κατά την περίοδο αιχμής της γύρης σημύδας.

Μέχρι σήμερα, η ειδική ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα θεωρείται η μόνη αιτιολογική θεραπευτική επιλογή για την ανακούφιση των αλλεργικών παθήσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ενός αλλεργιογόνου ειδικά κατά της εν λόγω αλλεργίας, π.χ. γύρη σημύδας κατά της αλλεργίας στη γύρη σημύδας.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.