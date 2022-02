Γιατί οι γυναίκες με νόσο Αλτσχάιμερ εμφανίζουν ταχύτερη μείωση της μνήμης;

Ζήσης Ψάλλας

Μελέτη δίνει κάποια ένδειξη στο γιατί οι γυναίκες με νόσο Αλτσχάιμερ εμφανίζουν ταχύτερη μείωση μνήμης. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή νευροεκφυλιστική νόσος στον κόσμο, που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά περισσότερων από 40 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύει το 60-70% των περιπτώσεων άνοιας και είναι γνωστό ότι επηρεάζει περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες.

Μια μελέτη από επιστήμονες του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης και συναδέλφους τους προσπάθησε να εξετάσει γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με της νόσο Αλτσχάιμερ νωρίτερα από τους άνδρες και παρουσιάζουν ταχύτερη μείωση της μνήμης τους.

Κάνοντας πειράματα σε εγκεφάλου ποντικών, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι καθώς γερνούσαν τα θηλυκά ποντίκια, παρουσίασαν ταχύτερη αποσύνθεση στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών σε σύγκριση με τα αρσενικά, με αποτέλεσμα ασθενέστερο σχηματισμό μνήμης και αυξημένη απώλεια αναμνήσεων.

Η μελέτη έδειξε ότι οι εγκέφαλοι των θηλυκών ποντικών με γενετική μετάλλαξη Αλτσχάιμερ ήταν λιγότερο ευέλικτοι ή «πλαστικοί» στην προσαρμογή σε νέες πληροφορίες και στο σχηματισμό νέων αναμνήσεων. Αυτή η μειωμένη πλαστικότητα των συνάψεων του εγκεφάλου -οι συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων ή των νευρώνων- πιθανότατα συμβάλλει σε μεγαλύτερη γνωστική εξασθένηση και αυξημένη ευπάθεια στη νόσο του Αλτσχάιμερ στις γυναίκες, είπαν οι επιστήμονες.

Τα εργαστηριακά πειράματα αποκάλυψαν ότι τα θηλυκά ποντίκια με μεταλλάξεις που σχετίζονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ είχαν ταχύτερη μείωση στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση (LTP: long-term potentiation) σε σύγκριση με τα μεταλλαγμένα αρσενικά ποντίκια. Το LTP είναι η διαδικασία με την οποία αυξάνεται η συναπτική ισχύς μεταξύ των νευρώνων που σχηματίζονται μακροπρόθεσμες μνήμες, καθιστώντας το έναν από τους κύριους κυτταρικούς μηχανισμούς που οδηγούν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος σχηματίζει μνήμες και μαθαίνει νέα πράγματα. Η ταχεία αποσύνθεση του LTP που εμφανίζεται στα ποντίκια σχετίζεται με κατεστραμμένη και εξασθενημένη μνήμη, όπως ακριβώς συμβαίνει σε έναν ασθενή με Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Aging Cell.

