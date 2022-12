Γιατί η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου;

Ζήσης Ψάλλας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου απαριθμεί περισσότερους από 12 τύπους καρκίνων που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Αλλά το πώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου δεν ήταν ξεκάθαρο. Το εργαστήριο της Marsha A. Moses, στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, δημιουργεί τώρα έναν άμεσο σύνδεσμο με πιθανές επιπτώσεις στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου.

Εστιάζοντας σε έναν κοινό καρκίνο, τον καρκίνο του μαστού μετά την εμμηνόπαυση, η Moses και η ομάδα της παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων, μια διαδικασία που ονομάζεται αγγειογένεση ή νεοαγγείωση. Μόλις τροφοδοτηθούν με παροχή αίματος, οι όγκοι μεγαλώνουν και γίνονται μεγαλύτερη απειλή.

Στη συνέχεια, η ομάδα έδειξε, σε ποντίκια, ότι η χορήγηση ενός φαρμάκου για την αναστολή του σχηματισμού αιμοφόρων αγγείων διατήρησε τους όγκους του μαστού σε λανθάνουσα κατάσταση.

Οι ερευνητές εξέτασαν παχύσαρκα θηλυκά ποντίκια στην εμμηνόπαυση που θα τους επέτρεπε να παρατηρούν τη αγγειογένεση του όγκου σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια έκαναν ένεση σε κύτταρα ανθρώπινου όγκου του μαστού, που έφεραν ένα ένζυμο που ονομάζεται λουσιφεράση, στα μαστικά λιπώδη επιθέματα τόσο των παχύσαρκων όσο και των αδύνατων ποντικών. Τέλος, για να ανιχνεύσουν την εισβολή νέων αιμοφόρων αγγείων στους όγκους, ενέθηκαν μια άλλη ένωση, η λουσιφερίνη, στην κυκλοφορία του αίματος των ζώων. Όταν η λουσιφεράση και η λουσιφερίνη συναντώνται, ανάβουν ως βιοφωταυγές σήμα, υποδεικνύοντας ότι τα αιμοφόρα αγγεία έχουν φτάσει στον όγκο.

Στη συνέχεια, η ομάδα παρακολούθησε την επακόλουθη ανάπτυξη του όγκου μέσω μιας σειράς απεικονιστικών μελετών. Αρχικά, οι όγκοι δεν "άναψαν" επειδή δεν έφτασαν αιμοφόρα αγγεία (και επομένως λουσιφερίνη). Αλλά μέσα σε τρεις έως έξι εβδομάδες, τα αιμοφόρα αγγεία άρχισαν να εισβάλλουν στους όγκους των παχύσαρκων ποντικών, οι οποίοι φωτίστηκαν δραματικά. Αντίθετα, οι όγκοι στα μη παχύσαρκα ποντίκια ήταν ακόμη αδρανείς στις 12 εβδομάδες.

Ανιχνεύοντας περαιτέρω στο εργαστήριο, η Roy και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι τα λιποκύτταρα από τα παχύσαρκα ποντίκια εκκρίνουν υψηλότερα επίπεδα ενώσεων που προάγουν την αγγειογένεση: λιποκαλίνη-2, αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας και βασικός αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών. Αυτά προφανώς επέτρεψαν στους όγκους να βγουν από τον λήθαργο και να αρχίσουν να εξελίσσονται.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.