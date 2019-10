H άπνοια ύπνου προκαλεί προβλήματα στα μάτια των διαβητικών

Ζήσης Ψάλλας

H άπνοια ύπνου επιδεινώνει το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας. Eρευνητές από την Ταϊβάν παρουσίασαν τη μελέτη τους στο AAO 2019, την 123η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology).

Όταν τα άτομα με διαβήτη έχουν ανεπαρκή έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα τους, τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του ματιού μπορεί να καταστραφούν. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Μερικές φορές, μικροσκοπικές εξογκώσεις προεξέχουν από τα αιμοφόρα αγγεία. Πρόκειται για διαρροή υγρού και αίματος στον αμφιβληστροειδή. Αυτό το υγρό μπορεί να προκαλέσει οίδημα (πρήξιμο) σε μια περιοχή του αμφιβληστροειδούς που μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά.

Η άπνοια ύπνου είναι μια διαταραχή στην οποία η αναπνοή σταματά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου και αρχίζει ξανά. Διακόπτει τον ύπνο και προκαλεί πτώση του οξυγόνου στο αίμα. Αυτή η πτώση του οξυγόνου φαίνεται να εξαπολύει μια σειρά αλλαγών στο σώμα που μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο στη βλάβη των αιμοφόρων αγγείων. Τα άτομα με άπνοια ύπνου κινδυνεύουν να εμφανίσουν υπέρταση, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η άπνοια κατά τον ύπνο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αυξάνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη φλεγμονή και την αρτηριακή πίεση, Όλα αυτά μπορούν να βλάψουν τα αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του ματιού.

Για να μάθουν περισσότερα, οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα όλων των ασθενών που είχαν διαγνωστεί με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε διάστημα 8 ετών στο Chang Gung Memorial Hospital της Ταϊβάν. Διαπίστωσαν ότι η σοβαρή άπνοια στον ύπνο ήταν σημαντικά πιο συχνή σε ασθενείς με διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είχαν αυτή την πάθηση (80,6% έναντι 45,5%).

Η σοβαρή υπνική άπνοια ήταν επίσης συχνότερη σε ασθενείς που χρειάζονταν πιο εντατική θεραπεία για να ελέγξουν το οίδημα της ωχράς κηλίδας τους. Αυτοί οι ασθενείς χρειάστηκαν τρεις ή περισσότερες ιατρικές θεραπείες.