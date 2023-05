Η απογευματινή άσκηση συνδέεται με μεγαλύτερες βελτιώσεις στα επίπεδα σακχάρου του αίματος

Ζήσης Ψάλλας

Σε μια νέα ανάλυση στοιχεία από τη μελέτη Look AHEAD, ερευνητές από το Κέντρο Διαβήτη Brigham and Joslin διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που ήταν σωματικά δραστήριοι το απόγευμα είχαν μεγαλύτερες μειώσεις σακχάρου στο αίμα τους από εκείνους που ήταν πιο δραστήριοι άλλες ώρες της ημέρας.

Η νέα ανάλυση από τη μελέτη Look AHEAD (Action for Health in Diabetes), μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που συνέκρινε μια εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής με την υποστήριξη και εκπαίδευση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, αξιολόγησε εάν η σωματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας συσχετίστηκε με μεγαλύτερη βελτίωση στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που ήταν σωματικά δραστήριοι το απόγευμα είχαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις μετά από ένα χρόνο. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Diabetes Care.

«Σε αυτή τη μελέτη, δείξαμε ότι οι ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στον έλεγχο της γλυκόζης όταν ήταν πιο δραστήριοι το απόγευμα», δήλωσε ο συγγραφέας Jingyi Qian. «Γνωρίζουμε ότι η άσκηση είναι ευεργετική, αλλά αυτό που προσθέτει η μελέτη μας είναι μια νέα κατανόηση, ότι ο χρόνος της δραστηριότητας μπορεί να είναι επίσης σημαντικός».

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα φυσικής δραστηριότητας από το πρώτο και το τέταρτο έτος της μελέτης Look AHEAD, η οποία περιελάμβανε δεδομένα για πάνω από 2.400 άτομα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευή επιταχυνσιομετρίας για τη μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας. Όταν η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα δεδομένα από το έτος 1, διαπίστωσε ότι όσοι ασχολούνταν με μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα το απόγευμα είχαν τη μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Κατά τη σύγκριση των δεδομένων από το έτος 4, η απογευματινή ομάδα σωματικής δραστηριότητας διατήρησε τη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σταματήσει τα φάρμακά της.

Στο μέλλον η ερευνητική ομάδα θέλει να διερευνήσει τους υποκείμενους μηχανισμούς που μπορεί να εξηγήσουν γιατί η ώρα της ημέρας της άσκηση μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα. Από αυτό, μπορεί να εξαχθούν συγκεκριμένες συστάσεις φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς.