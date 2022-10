Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει την παχυσαρκία στις γυναίκες μέσης ηλικίας

Ζήσης Ψάλλας

Η παχυσαρκία είναι ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα υγείας τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς περισσότεροι άνθρωποι τρώνε ανθυγιεινές δίαιτες και αποτυγχάνουν να ασκούνται τακτικά.

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που ανεβάζει τη ζυγαριά, τουλάχιστον στις γυναίκες, τον δείκτη μάζας σώματος, την περίμετρο της μέσης και το σωματικό λίπος, και αυτός είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Γυναίκες εκτέθηκαν μακροπρόθεσμα στην ατμοσφαιρική ρύπανση -συγκεκριμένα, υψηλότερα επίπεδα λεπτών σωματιδίων, διοξειδίου του αζώτου και όζοντος. Το αποτέλεσμα ήταν να δουν αυξήσεις στο βάρος τους, δήλωσε ο Xin Wang, ερευνητής επιδημιολογίας στο University of Michigan και πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Τα δεδομένα προήλθαν από 1.654 λευκές, μαύρες, κινέζες και γιαπωνέζες από την Study of Women's Health Across the Nation. Αυτές οι γυναίκες, των οποίων η αρχική μέση ηλικία ήταν σχεδόν 50 έτη, παρακολουθήθηκαν από το 2000 έως το 2008.

Οι ετήσιες εκθέσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση αντιστοιχίστηκαν συνδέοντας τις διευθύνσεις κατοικιών με υβριδικές εκτιμήσεις των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι ερευνητές εξέτασαν τις συσχετίσεις μεταξύ της ρύπανσης και των μέτρων του μεγέθους σώματος και της σύνθεσής τους μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ένα ερώτημα στο οποίο οι ερευνητές προσπάθησαν να απαντήσουν ήταν αν αυτές οι συσχετίσεις διέφεραν ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα.

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέθηκε με υψηλότερο σωματικό λίπος, υψηλότερη αναλογία λίπους και χαμηλότερη άλιπη μάζα στις γυναίκες. Για παράδειγμα, το σωματικό λίπος ήταν αυξημένο κατά 4,5%, ή περίπου 2,6 κιλά.

Οι ερευνητές εξέτασαν την αλληλεπίδραση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της σωματικής δραστηριότητας στη σύνθεση του σώματος. Τα υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας -τα οποία υπολογίστηκαν ανάλογα με τη συχνότητα, τη διάρκεια και την αντιληπτή σωματική άσκηση 60 ασκήσεων- φάνηκε πως ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μετριαστεί και να αντισταθμιστεί η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, έδειξε η μελέτη.

Δεδομένου ότι η μελέτη επικεντρώθηκε σε γυναίκες μέσης ηλικίας, τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε άνδρες ή γυναίκες σε άλλες ηλικιακές ομάδες, είπε ο Wang.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Diabetes Care.