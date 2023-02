Η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη στις γυναίκες

Θάνος Ξυδόπουλος

Οι χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα (EDC) στα πλαστικά μπορεί να συμβάλλουν στον κίνδυνο διαβήτη στις γυναίκες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πλαστικά, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας, παιδικά παιχνίδια και συσκευασίες τροφίμων και ποτών. Η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις σχετίζεται με μειωμένη γονιμότητα, διαβήτη και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές.

«Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι οι φθαλικές ενώσεις μπορεί να συμβάλλουν σε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις λευκές γυναίκες, για μια περίοδο έξι ετών», δήλωσε ο Sung Kyun Park, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. «Οι άνθρωποι εκτίθενται καθημερινά σε φθαλικές ενώσεις αυξάνοντας τον κίνδυνο πολλών μεταβολικών ασθενειών. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα EDC τώρα καθώς είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία».

Οι ερευνητές μελέτησαν 1.308 γυναίκες από την Study of Women's Health Across the Nation-(SWAN) για έξι χρόνια για να δουν εάν οι φθαλικές ενώσεις συνέβαλαν στην εμφάνιση διαβήτη σε αυτόν τον πληθυσμό. Περίπου το 5% των γυναικών ανέπτυξαν διαβήτη σε διάστημα έξι ετών. Αυτές οι γυναίκες είχαν συγκεντρώσεις φθαλικών ενώσεων στα ούρα τους παρόμοιες με μεσήλικες γυναίκες στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν συλλέχθηκαν τα δείγματα ούρων. Οι λευκές γυναίκες που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ορισμένων φθαλικών ενώσεων είχαν 30-63% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη, ενώ οι επιβλαβείς χημικές ουσίες δεν συνδέονταν με τον διαβήτη σε μαύρες ή Ασιάτισσες.

Η μελέτη έλαβε χρηματοδότηση από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και άλλους οργανισμούς. «Η έρευνά μας είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση προς την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των φθαλικών ενώσεων στις μεταβολικές ασθένειες, αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση», δήλωσε ο Park.