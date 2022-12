Οι γυναίκες που κάνουν περισσότερα βήματα την ημέρα έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για διαβήτη

Ζήσης Ψάλλας

Οι φορητές συσκευές γυμναστικής προσφέρουν νέες ιδέες για τη σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση των δεδομένων του Ερευνητικού Προγράμματος All of Us του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι η πιο κοινή μορφή της νόσου, που επηρεάζει το 90% έως 95% των ατόμων με διαβήτη. Στον διαβήτη τύπου 2, το σώμα είναι ανθεκτικό στη δράση της ινσουλίνης, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά την ινσουλίνη, επομένως δεν μπορεί να μεταφέρει τη γλυκόζη στα κύτταρα. Η ασθένεια αναπτύσσεται συχνότερα σε άτομα άνω των 45 ετών, αλλά διαγιγνώσκονται όλο και περισσότερο σε παιδιά, έφηβοι και νεαρούς ενήλικες.

«Ερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας και διαβήτη τύπου 2 με μια καινοτόμο προσέγγιση χρησιμοποιώντας δεδομένα από φορητές συσκευές που συνδέονται με ηλεκτρονικά αρχεία υγείας σε έναν πραγματικό πληθυσμό», δήλωσε ο Andrew S. Perry, από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

«Διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που περνούσαν περισσότερο χρόνο σε οποιοδήποτε είδος σωματικής δραστηριότητας είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2. Τα δεδομένα μας δείχνουν τη σημασία του να κινείται το σώμα σου κάθε μέρα για να μειώσεις τον κίνδυνο διαβήτη».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα Fitbit και ποσοστά διαβήτη τύπου 2 από 5.677 συμμετέχοντες που συμπεριλήφθηκαν στο Ερευνητικό Πρόγραμμα All of Us του NIH μεταξύ 2010-2021. Είναι μέρος μιας προσπάθειας προώθησης της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης εγγράφοντας ένα εκατομμύριο ή περισσότερους συμμετέχοντες για να συνεισφέρουν τα δεδομένα υγείας τους για πολλά χρόνια.

Περίπου το 75% των συμμετεχόντων που μελέτησαν οι ερευνητές ήταν γυναίκες. Βρήκαν 97 νέες περιπτώσεις διαβήτη σε μια παρακολούθηση 4 ετών στο σύνολο δεδομένων. Τα άτομα με μέσο ημερήσιο αριθμό βημάτων 10.700 είχαν 44% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με εκείνους με 6.000 βήματα. «Ελπίζουμε να μελετήσουμε περισσότερο διαφοροποιημένους πληθυσμούς σε μελλοντικές μελέτες για να επιβεβαιώσουμε τη γενίκευση αυτών των ευρημάτων», είπε ο Perry.