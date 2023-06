Η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης σχετίζεται με 20% αυξημένο κίνδυνο αναιμίας σε ηλικιωμένους

Μια ανάλυση της δοκιμής ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) διαπίστωσε ότι η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης συσχετίστηκε με 20% αυξημένη συχνότητα αναιμίας και μείωση της φερριτίνης ή των επιπέδων σιδήρου στο αίμα σε κατά τα άλλα υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η περιοδική παρακολούθηση της αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine.

Περίπου οι μισοί ηλικιωμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναφέρει προληπτική χρήση ασπιρίνης. Μία από τις επιπλοκές της χρήσης ασπιρίνης είναι ο αυξημένος κίνδυνος για μείζονα αιμορραγία, ιδιαίτερα αιμορραγία από το γαστρεντερικό.

Αν και ο κίνδυνος για εμφανή αιμορραγία λόγω της ασπιρίνης έχει καλά χαρακτηριστεί, πολύ λίγες μελέτες έχουν μετρήσει την επίδραση της ασπιρίνης στην αναιμία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Monash της Μελβούρνης διεξήγαγαν μια εκ των υστέρων ανάλυση της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής ASPREE. Η δοκιμή περιελάμβανε 19.114 άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, στα οποία ανατέθηκε τυχαία να λαμβάνουν 100 mg ασπιρίνης ημερησίως ή εικονικό φάρμακο. Η αιμοσφαιρίνη μετρήθηκε ετησίως και η φερριτίνη μετρήθηκε κατά την έναρξη και 3 χρόνια μετά την τυχαιοποίηση.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο κίνδυνος για ανάπτυξη αναιμίας ήταν 23,5% μεταξύ εκείνων που έλαβαν χαμηλή δόση ασπιρίνης. Αυτά τα αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από κάπως μεγαλύτερη μείωση της μέσης αιμοσφαιρίνης και μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης φερριτίνης μεταξύ εκείνων που έλαβαν ασπιρίνη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διαφορές πιθανότατα οφείλονταν σε κρυφή απώλεια αίματος δεδομένης της παρατηρούμενης πιο απότομης μείωσης της φερριτίνης στους συμμετέχοντες που κατανεμήθηκαν στην ασπιρίνη.