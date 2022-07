Υποστέλεχος ΒΑ.5: Τι γνωρίζουμε για την προστασία από εμβόλια και προηγούμενες λοιμώξεις

Ζήσης Ψάλλας

Τα κρούσματα COVID έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες λόγω της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής ΒΑ.5 του στελέχους Όμικρον. Το υποστέλεχος BA.5, το οποίο ευθύνεται για το 65% των λοιμώξεων στις ΗΠΑ, έχει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδας -το τμήμα του ιού που επιτρέπει την είσοδο στα κύτταρα- που βοηθούν να εξαπλωθεί γρήγορα και να αποφύγει εν μέρει τα αντισώματα που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο τύπος παραλλαγής με τον οποίο είχατε μολυνθεί προηγουμένως μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επαναμόλυνσής σας. Τα άτομα που είχαν προηγουμένως Omicron φαίνεται να είναι πολύ πιο προστατευμένα από νέες λοιμώξεις με υποπαραλλαγές της Omicron σε σχέση με εκείνα που είχαν μολυνθεί με προηγούμενες παραλλαγές όπως η Delta. Αλλά ακόμη και μια πρόσφατη μόλυνση από Omicron δεν εγγυάται ότι δεν θα κολλήσετε ξανά το COVID-19 σύντομα. «Το BA.5 είναι αρκετά διαφορετικό από άλλα στελέχη Omicron και οι άνθρωποι έχουν επαναμολυνθεί αρκετά γρήγορα μετά την προηγούμενη μόλυνση τους», είπε ο Δρ. Τεντ Κοέν, επιδημιολόγος μολυσματικών ασθενειών στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ.

Οι επαναμολύνσεις είναι πιθανές, ακόμη και εντός εβδομάδων μετά από προηγούμενη μόλυνση, αλλά δεν είναι σαφές πόσο συχνές είναι. Μια πρόσφατη προδημοσίευση μιας μελέτης από το Κατάρ διαπίστωσε ότι η ισχύς της ανοσίας από προηγούμενη μόλυνση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραλλαγή με την οποία είχατε μολυνθεί. Τα άτομα που είχαν μολυνθεί με μια παραλλαγή που προηγήθηκε της Omicron -όπως Delta ή Alpha- εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 15% προστατευμένα από μια συμπτωματική επαναμόλυνση από το BA.5. Τα άτομα που είχαν μολυνθεί από Omicron εκτιμήθηκε ότι προστατεύονταν κατά 76% έναντι συμπτωματικής επαναμόλυνσης από το BA.5.

«Εάν οι άνθρωποι είχαν προηγούμενες μολύνσεις με στελέχη της γενεαλογίας Omicron, μπορούν να μολυνθούν εκ νέου, αλλά είναι εύλογο ότι έχουν περισσότερη προστασία από εκείνους που είχαν μολυνθεί πριν από αυτό», είπε ο Κοέν.

Αν και τα άτομα που είχαν πρόσφατα κρούσμα Omicron φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη προστασία, είναι άγνωστο κατά πόσο ανθεκτική είναι αυτή η προστασία, είπε η Δρ. Τζούλι Πάρσονετ, επιδημιολόγος και καθηγήτρια μολυσματικών ασθενειών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Προηγούμενα στοιχεία έχουν δείξει ότι η ανοσία έναντι των συμπτωματικών λοιμώξεων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. «Ακόμη και η πολύ πρόσφατη μόλυνση με Omicron BA.1/BA.2 δεν παρέχει πλήρη προστασία έναντι του BA.4/BA.5. Καθώς περνάει το καλοκαίρι, περιμένουμε να μειώνεται η οποιαδήποτε προστασία», είπε η Πάρσονετ.

Ο εμβολιασμός και οι αναμνηστικές δόσεις

Αν και το BA.5 μπορεί να αποφύγει τα αντισώματα -την αρχική ανοσολογική απόκριση που μας προστατεύει από μόλυνση- η προηγούμενη μόλυνση και ο εμβολιασμός παρέχουν ισχυρή προστασία έναντι σοβαρών εκβάσεων, σύμφωνα με τον Κοέν. Προηγούμενες μελέτες εξέτασαν πώς τα εμβόλια και οι προηγούμενες λοιμώξεις μπορούν να προστατεύσουν από τα στελέχη Omicron, αν και η έρευνα έγινε πριν από την άνοδο του BA. 5. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine έδειξε ότι τρεις δόσεις του εμβολίου παρείχαν καλύτερη προστασία από δύο δόσεις. «Οι ενισχυτικοί εμβολιασμοί αυξάνουν αρκετά τα αντισώματα, κάτι που βοηθά να ξεπεραστεί μέρος της ανοσολογικής διαφυγής του ιού», είπε η Δρ. Αν Λιου, γιατρός μολυσματικών ασθενειών.

Οι πιο σοβαρές λοιμώξεις συνεχίζουν να είναι σε μη εμβολιασμένους ανθρώπους, σύμφωνα με τον Κοέν. «Φαίνεται ότι η σοβαρότητα της νόσου είναι πιθανώς σημαντικά μικρότερη, επομένως υπάρχει όφελος από την άποψη των προηγούμενων λοιμώξεων και του εμβολιασμού για τη σοβαρότητα των αποτελεσμάτων».

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι τουλάχιστον μια δόση ενίσχυσης για την COVID-19 βοήθησε στην προστασία έναντι των σοβαρών συμπτωμάτων του COVID-19 κατά τη διάρκεια του κύματος BA.2/BA.2.12.1. Μια πρώτη αναμνηστική δόση του εμβολίου για την COVID-19 ήταν κατά 52% αποτελεσματική κατά της νοσηλείας στις 120 ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου.

Επί του παρόντος, τα ημερήσια κρούσματα του COVID-19 ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 126.000, σύμφωνα με το CDC, στις ΗΠΑ. «Είναι μια τεράστια ποσότητα ιού που κυκλοφορεί», λένε οι ειδικοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ικανότητα του BA.5 να αποφεύγει το ανοσοποιητικό αυξάνει το ποσοστό μόλυνσης, αλλά την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τηρούν πλέον τις προφυλάξεις του παρελθόντος. Το ποσοστό νοσηλείας μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επειδή πολλοί άνθρωποι μπορεί να εισαχθούν για άλλα προβλήματα υγείας, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να φέρουν τον ιό. Ο πιο σημαντικός δείκτης για την παρακολούθηση είναι το ποσοστό θανάτων και αυτή τη στιγμή, και οι θάνατοι δεν φαίνεται να αυξάνονται. Τα δεδομένα συνεχίζουν να δείχνουν ότι οι θάνατοι μεταξύ των εμβολιασμένων εξακολουθούν να είναι χαμηλότεροι από τους μη εμβολιασμένους, που σημαίνει ότι τα εμβόλια εξακολουθούν να κάνουν αυτό που προορίζονται να κάνουν», είπε η Πάρσονετ.

Πηγή: Helthline.com