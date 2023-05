Καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ε.E.Φa.Μ. για την ανάπτυξη Ηγετών

Στο σημερινό χωροχρόνο των επιχειρήσεων συζητείται εντόνως η διαμόρφωση του νέου Ηγέτη, αφού πολλές προκλήσεις, όπως η τεχνολογία, διαμορφώνει, με ταχύτητα φωτός, νέες γενιές εργαζομένων, νέες δεξιότητες αλλά και νέα εργαλεία παραγωγής.

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ) αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη για απαντήσεις και εκπαίδευση στην παραπάνω πρόκληση διοργανώνει ένα μοναδικό, σε εισηγητές και προσφορά γνώσεων, σεμινάριο προς τα στελέχη του φαρμακευτικού χώρου με τίτλο “Leading With or Without Authority”, την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, και ώρα 09:00-17:00, στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy στο Μαρούσι (Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122).

Τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και της προσωπικότητας του χαρισματικού ηγέτη, που χειρίζεται την εξουσία του, σε συναδέλφους διαφορετικών γενεών, μέσα σε ένα απαιτητικό πλαίσιο ανταγωνισμού αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, με σύγχρονα μέσα, δεξιότητες και εργαλεία, όπως η θετική ψυχολογία, η ενδυνάμωση των μελών της ομάδας, η συνεχόμενη εκπαίδευση.

Το καινοτόμο αυτό σεμινάριο έρχεται να προσφέρει τις γνώσεις κορυφαίων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών στα στελέχη και τους εργαζομένους των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να εδραιώσουν γνώσεις και δεξιότητες ηγεσίας, τόσο απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό, όσο και απέναντι σε ομάδες συναδέλφων.

Το βασικό ερώτημα που θα τεθεί είναι ποια εκδοχή ηγεσίας επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και της φαρμακοβιομηχανίας: της τυπικής ή μιας άλλης εκδοχής;

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ηγεσία ερμηνεύεται ως νομιμοποιημένη εξουσία, μπορεί μεν η επιρροή του ηγέτη να βασίζεται σε τυπικά αναγνωρισμένα προσόντα, ο ίδιος όμως καλείται να επιβεβαιώνει τον ηγετικό του ρόλο μέσα από ενέργειες που πιστοποιούν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητές του, με σκοπό την άσκηση θετικής επιρροής και την εξασφάλιση της απόδοσης της ομάδας. Στις περιπτώσεις όπου η ηγεσία δεν θεμελιώνεται σε τυπικούς εξουσιαστικούς ρόλους, ο ηγέτης επιστρατεύει τις αρετές της προσεκτικής ακρόασης, τη γνώση και την αυτοπεποίθησή του, ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεση και την υποστήριξη της ομάδας.

Στελέχη από διαφορετικά τμήματα οργανισμών, ειδικοί σε θέματα εργασιακής ψυχολογίας και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα υποστηρίξουν τη θεματολογία του σεμιναρίου στο πλαίσιο διαδραστικών panel και ομιλιών.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης στο New York College, θα επικεντρωθεί στην άσκηση ηγεσίας χωρίς τυπική εξουσία αναπτύσσοντας το θέμα «Skills & Behaviors for Leading without Authority». Τα συστατικά του ηγετικού ρόλου θα επιχειρήσουν να φωτίσουν περαιτέρω η Πέγκυ Βελιώτου, Γενική Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG, η οποία θα αναπτύξει την ενότητα «Skills & Behaviors for Leading with Authority», καθώς και ο Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η ομιλία του οποίου έχει τίτλο “How To Use Psychology for Effective Leadership”.

Δύο διαδραστικά panel θα πλαισιώσουν καθεμιά από τις δύο θεματικές, με συντονιστές τον Σπύρο Φιλιώτη, Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και την Yβόνη Παπαστελάτου, Γενική Διευθύντρια της Sanofi Ελλάδας & Κύπρου.

Με αφορμή την ανακοίνωση διεξαγωγής του σεμιναρίου, η Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Φα.Μ, δήλωσε: «Η ΕΕΦΑΜ βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία της καινοτομίας στην εκπαίδευση των στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας και των Φαρμακευτικών επιχειρήσεων, Ελληνικών και Πολυεθνικών, προσφέροντας επίκαιρα και ουσιαστικά σεμινάρια. Το παρόν σεμινάριο επιχειρεί να αναδείξει την ηγεσία υπό το πρίσμα των γνωρισμάτων και των δεξιοτήτων που προάγουν τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ομάδας. Προσεγγίζοντας με μια διευρυμένη οπτική γωνία την έννοια της ηγεσίας, επιχειρούμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευόμενους, είτε πρόκειται για στελέχη με τυπικές εξουσιαστικές ιδιότητες, είτε οποιονδήποτε επιθυμεί να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, να ηγούνται με θετικό και παραγωγικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό, τη συναίνεση και την υποστήριξη των συνεργατών τους».

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.